V Opavě obešli vítězné ANO, které chválil Havlíček. Město povede OK Změna pro Opavu
Opavský magistrát povede koalice uskupení OK Změna pro Opavu, ODS a Zelená pro Opavu. Vítězné ANO současného primátora Tomáše Navrátila tak skončí v opozici. Primátorem má být lídr OK Změny pro Opavu, bývalý basketbalista a trenér Petr Czudek. ČTK to dnes potvrdili lídři kandidátek ODS Dominik Janků i Zelené pro Opavu Dalibor Volný. Koaliční smlouvu chtějí uskupení podepsat příští týden. Do té doby mají doladit společný program i personální obsazení postů radních a náměstků či jejich gesce. V devětatřicetičlenném zastupitelstvu získalo ANO 17 mandátů, OK Změna pro Opavu 13, ODS pět a Občané městských částí Opavy a Zelená pro Opavu po dvou. Při povolebních rozhovorech prosazovala dvě nejsilnější uskupení, ANO a OK Změna pro Opavu, odlišné varianty spolupráce.