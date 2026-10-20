Rubio: USA Ukrajině nic záměrně neupírají, Trumpa tato obvinění frustrují
Není nic, co by Spojené státy Ukrajině záměrně upíraly, uvedl americký ministr zahraničí Marco Rubio během své návštěvy v Indii. Také řekl, že prezident USA Donald Trump je z obvinění, že Kyjevu záměrně škodí, frustrovaný.
Trump nedávno navzdory protiruským sankcím nečekaně oznámil, že s Moskvou dohodl dodávky nafty na světové trhy. USA rovněž podle médií pohrozily Kyjevu, že jí přestanou poskytovat zpravodajské informace, pokud nezastaví útoky na ruské rafinerie.
Ukrajina si zároveň v posledním týdnu několikrát stěžovala, že od spojenců nedostala varování před ruskými balistickými útoky. Také zaznamenala výpadek a následnou omezenou funkčnost americké sítě Starshield, kterou její armáda používá v bojích proti ruské agresi.
"Prezident je frustrovaný, protože hlavně nemá rád, když ho někdo obviňuje z něčeho, co není pravda. Třeba že údajně přikázal, aby se zastavilo poskytování zpravodajských informací Ukrajině. A to není pravda, řekl to několikrát," uvedl v úterý Rubio.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí řekl, že USA zpožďují dodávky střel pořizovaných přes program PURL. Program umožňuje prodej amerických zbraní evropským spojencům a Kanadě, kteří je následně poskytují Ukrajině. List The Washington Post v pondělí informoval, že Trumpova administrativa neschválila dodávku střel pro Ukrajinu.
Podle Rubia ale USA vojenské zásoby pro Kyjev nezadržují. Připustil však možnost, že zásilka protiraketových střel pro Kyjev nebyla doručena. Důvody podle něj nejsou politické. "Myslím, že si z toho máte vzít to, že nebyl žádný záměrný politický pokyn, aby byly podniknuty kroky škodící Ukrajině," řekl Rubio novinářům.
Zelenskyj v úterý na sociálních sítích informoval, že s Rubiem hovořil o protiraketových střelách, včasných varováních proti ruským balistickým útokům a situaci ohledně satelitní sítě Starshield. V příspěvku poděkoval každému v Americe, kdo podporuje férový přístup.
Ukrajina se od roku 2022 brání ruské invazi, jejíž součástí jsou i každodenní letecké útoky po celé zemi. Kyjev v bojích spoléhá také na podporu od svých západních partnerů. Ta zahrnuje i dodávky protiraketových střel, kterých má země nedostatek.