V Ostravě podepsali koalici ANO, Starostové pro Ostravu a Ostravak
V Ostravě dnes podepsali koaliční smlouvu zástupci vítězného hnutí ANO, Starostů pro Ostravu a hnutí Ostravak. Ještě ve středu večer se přitom uskupení srdcOVA tvořené ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a nestraníky pokusilo dohodu zvrátit a nabídlo Starostům pro Ostravu a Ostravaku spolupráci bez ANO. A to včetně místa primátora pro Starosty. Oba možní koaliční partneři ale změnu odmítli. Novým primátorem se má stát lídr ostravského ANO Richard Vereš, jeho prvním náměstkem pak šéf ostravských Starostů Aleš Boháč.
Trojice uskupení se na spolupráci dohodla již dříve. V pětapadesátičlenném zastupitelstvu bude mít koalice 37 mandátů. ANO letos vyhrálo volby se ziskem 18 křesel, Starostové pro Ostravu získali 12 mandátů a Ostravak sedm. Kromě srdcOVA, která získala 13 mandátů, jsou v ostravském zastupitelstvu ještě Motoristé s pěti zastupiteli. čtk, ft