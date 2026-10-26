Poslanci opozice a senátoři napadli u Ústavmího soudu změnu pravomocí k vedoucím stálých misí
Skupina opozičních poslanců a senátorů napadla u Ústavního soudu sporné zrušení pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Soud žádají také o předběžné opatření s ohledem na to, že novela má být účinná už od listopadu. Návrh byl podán v pátek a je již evidován na Ústavním soudu. Návrh podpořilo 38 senátorů a více než 50 poslanců.
Zrušení pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací schválila napotřetí Sněmovna předminulý týden vládní většinou hlasů. Omezení prosadili poslanci ANO, SPD a Motoristů nejprve počátkem července, v září přehlasovali senátní veto a v říjnu i veto prezidenta Petra Pavla. Úprava je součástí osmi desítek novel souvisejících se zákonem o státních zaměstnancích, jehož senátní a prezidentská veta Sněmovna hlasy koalice rovněž přehlasovala.
"S ohledem na to, že je zde nebezpečí z prodlení, protože změny, se kterými zákon počítá, je možné aplikovat už od 1. listopadu tohoto roku, rozhodli jsme se také požádat soud, aby zvážil, zda není na místě předběžné opatření," uvedl poslanec a místopředseda hnutí STAN Karel Dvořák.
Změna u vedoucích stálých misí je podle Pavla zjevně protiústavní a v rozporu s ustálenou ústavní praxí. Kritici ji označují za koaliční pomstu Pavlovi za to, že odmítl jmenovat do vlády Filipa Turka (za Motoristy) a vynutil si účast na červencovém summitu NATO. Poukazují na to, že pravidla vyplývající z ústavy není možné zrušit běžným zákonem.
Senátor Ondřej Lochman (STAN) dnes zdůraznil, že cílem není hájit konkrétního prezidenta, ale ústavní pravidla bez ohledu na to, kdo zastává funkci hlavy státu nebo tvoří vládu.
"Jsem ráda, že se podařilo najít širokou shodu napříč opozicí na napadení tohoto přílepku, tomu nemohu říkat jinak, aby Ústavní soud jako ta poslední vrcholná autorita dostal šanci posoudit, zda je to ústavně konformní," řekla pirátská poslankyně Kateřina Stojanová.
Pravomoci hlavy státu k vedoucím stálých misí zakotvil zákon o zahraniční službě teprve před devíti lety s odvoláním na dosavadní ústavní praxi. Úpravu k omezení prezidentovy kompetence prosadil ve Sněmovně pozměňovacím návrhem poslanec Libor Vondráček (SPD/Svobodní). Vedoucí stálých misí bude podle novely pověřovat a odvolávat ministr zahraničí, uvádí zdůvodnění. Ministr jim už nyní vydává pověřovací dopis na rozdíl od velvyslanců, kterým vystavuje pověření prezident.
V důvodové zprávě Vondráček napsal, že v případě vedoucích zastupitelských úřadů vyplývá pravomoc prezidenta přímo z ústavy. U vedoucích stálých misí podle něho jednoznačná není, když příslušná část ústavy používá pojem zastupitelská mise.