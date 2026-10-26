Komise OSN: Izrael spáchal na Západním břehu zločiny proti lidskosti
Izraelské úřady a izraelské síly spáchaly na okupovaném Západním břehu zločiny proti lidskosti, včetně vyhlazování, mučení, znásilňování a dalších forem sexuálního násilí. Ve zprávě to uvedla nezávislá mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území. Izraelské ministerstvo zahraničí označilo dokument za propagandu, jejímž cílem je podkopat právo Izraele na sebeobranu.
Izraelské úřady a síly zároveň podle komise navzdory příměří z loňského října nadále páchají v Pásmu Gazy genocidu. Komise mimo jiné zdokumentovala šest případů, kdy se izraelští dozorci dopustili sexuálního násilí na Palestincích zadržovaných ve vojenské věznici Sde Teiman. V jednom případě dozorci palestinského muže znásilnili tyčí a pak ho donutili mít tuto tyč uvnitř úst, dokud se nepozvracel. Dalšímu Palestinci dozorci plastovým lankem přiškrtili genitálie a nutili ho močit.
V případě zadržované těhotné Palestinky ji izraelské dozorkyně při prohlídce svlékly a penetrovaly její řitní otvor a vaginu. Jinou Palestinku personál věznice bil, urážel sexistickými nadávkami a odpíral jí přístup na toaletu a k hygienickým vložkám. Žena poté krvácela na své oblečení a židli, na které byla vyslýchána.
Komise také poukázala na prudké zhoršení situace na Západním břehu po 7. říjnu 2023. Zatímco mezi rokem 2008 a 6. říjnem 2023 tam bylo při izraelských vzdušných úderech zabito šest Palestinců, mezi 7. říjnem 2023 a 30. zářím 2026 jich takto přišlo o život 254.
Od října 2025, kdy bylo podepsáno příměří v Pásmu Gazy, izraelská armáda v pásmu postupně zabrala další území. Na začátku příměří kontrolovala 53 procent území a později nejméně 60 procent. Izraelská palba na této "postupující frontě" podle komise zabila nejméně 196 Palestinců, včetně 18 žen, 32 chlapců a 11 dívek. Izrael podle komise nadále páchá "genocidní skutky" s "genocidním úmyslem" Palestince v Pásmu Gazy zcela nebo částečně zničit.
Izraelské ministerstvo zahraničí označilo zprávu za "propagandistický dokument odtržený od reality, jehož cílem je podkopat právo Izraele na sebeobranu, delegitimizovat židovský stát a legitimizovat džihádistický terorismus proti jeho (izraelským) občanům". Podle ministerstva zpráva "papouškuje slovo od slova tvrzení teroristických organizací".
Nálezy komise OSN mohou být použity prokurátory Mezinárodního trestního soudu (ICC) či jiných jurisdikcí.
Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk také kritizoval počínání Izraele na Západním břehu Jordánu po páteční střelbě, při které zahynuli dva izraelští vojáci a dva Palestinci, kteří podle armády zaútočili. Armáda nechala vystěhovat část Hebronu, kde oba Palestinci žili, kvůli čemuž podle palestinských úřadů muselo opustit své domovy na 3000 obyvatel.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pátek nařídil také uzávěru okupovaného Západního břehu Jordánu. "Kolektivní tresty jsou vážným porušením mezinárodního práva. Pohrůžky o vystěhování a srovnání se zemí celých čtvrtí vyvolávají také vážné obavy ohledně etnických čistek," uvedl v prohlášení Türk