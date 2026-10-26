Lidé demonstrovali proti ODS ve vedení Prahy
U budovy pražského magistrátu v ponděší večer demonstrovalo několik stovek lidí proti zapojení ODS do vedení hlavního města. Pořadatelé vyzvali vítěze komunálních voleb v Praze, hnutí STAN, aby se stranou nevstupovalo do koalice. V současné době jedná STAN o koalici se Spolu, kde je zastoupená ODS a TOP 09, a Prahou sobě.
Podle iniciativy jsou mezi stranami zásadní programové neshody. "STAN před volbami sliboval městský bytový fond, snížení počtu parkovacích míst v ulicích a městotvorné zásahy do developerských plánů. Program pražské ODS tohle ze své podstaty popírá. Koalice s Piráty a Prahou sobě znamená jednoznačně vyšší šanci tyto ambice naplnit," uvedla v tiskové zprávě jedna z iniciátorek petice Simona Stuchlík Horáková.
Na setkání doplnila, že koalice s účastí ODS nebude podle ní řešit například cyklistickou infrastrukturu nebo dopady klimatické změny, což ukázaly výroky končícího primátora Bohuslava Svobody (ODS) k těmto tématům.
Další řečníci upozorňovali například na to, že hnutí STAN slibovalo řešení bytové krize, zatímco ODS v programu píše o rozvolňování podmínek pro developery. Připomněli, že ODS v Praze vládla 22 let a že v době jejího působení byla privatizovaná většina bytů.
Lidé skandovali "ODS nechceme", část s nich si přinesla i transparenty. Byly na nich nápisy upozorňující na bytovou krizi v Praze, například "K čemu je nám filharmonie, když nemáme kde bydlet?" nebo kritizující hnutí STAN, které si koalici Spolu vybralo jako svého prvního partnera do koalice, jako bylo například "STAN je ODS v růžovém".
Podle pořadatelů by koalice STAN, Prahy sobě a Pirátů reprezentovala nadpoloviční většinu voličů a voliček, kteří se vyslovili pro liberální vedení Prahy. Společně by měli 37 zastupitelských hlasů. Na demonstraci také zazněla výzva občanům k aktivitě včetně vstupování do politických stran.
Internetovou petici s jejich požadavky podepsalo přes 5800 lidí. Podle petičního zákona by byly pro platnost petice ale nutné buď fyzické podpisy na papíře nebo elektronické podpisy.
Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN, získalo 17 mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo Spolu rovněž se 17 mandáty. Třetí Praha sobě bude mít 13 zastupitelů a čtvrté ANO 11 mandátů, Piráti získali sedm mandátů. Do zastupitelstva se nedostali vládní SPD a Motoristé. Dosud v Praze vládla koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN.
Zástupci pražského STAN, Spolu a Prahy Sobě na dnešní schůzce o magistrátní koalici řešili program či rozdělení gescí. STAN má v jedenáctičlenné pražské radě obsadit pět míst, Spolu čtyři a dvě místa by připadla Praze sobě. Primátorem má být Hlaváček. Znovu se k jednáním sejdou v úterý dopoledne, kdy chce lídr STAN Petr Hlaváček dosáhnout dohody.
Starostům by ve vznikající radě měly připadnout gesce územního rozvoje, bydlení, životního prostředí, bezpečnosti nebo IT, Spolu má řídit finance, infrastrukturu, sociální a zdravotní oblast či kulturu a Praze sobě by připadly sekce dopravy a majetku. Novinářům to dnes po schůzce řekli zástupci uskupení.