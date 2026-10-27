Rusko a Ukrajina oznámily lokální příměří kvůli pomoci lidem z města Olešky
Rusko a Ukrajina oznámily, že v noci na úterý zavedly lokální příměří kvůli humanitární akci ve městě Olešky. Lidem v této Ruskem okupované obci u frontové linie mají být zajištěny dodávky potravin a léků, případně jejich evakuace.
Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že ruská armáda zastavila útoky v oblasti ukrajinského města Cherson, a to kvůli přípravě humanitární akce v Oleškách.
"V souvislosti s přípravami na humanitární operaci v okolí obce Olešky v Chersonské oblasti zastavily ozbrojené síly Ruské federace palbu na chersonském úseku a zavedly režim klidu," napsalo na telegramu ministerstvo obrany. Doplnilo, že palba je přerušena od 4:00 ruského času.
Ruské jednotky Olešky okupují od prvních dnů války a s pokračujícím konfliktem se tam humanitární krize prohlubuje. Letos na jaře neustálá hrozba dronových útoků přerušila zásobovací trasy.
Kreml dříve uvedl, že opustit Olešky budou moci všichni, kdo si to přejí, a že evakuace potrvá nejméně několik dnů. Ve městě, které řeka Dněpr odděluje od Chersonu, žilo před začátkem ruské invaze na Ukrajinu 24.000 lidí. Nyní tam podle Monitorovací mise OSN pro lidská práva na Ukrajině živoří okolo 1700 obyvatel, včetně asi 35 dětí.
O tom, že klid zbraní u Olešek platí, informoval dnes v noci také ukrajinský ochránce práv Dmytro Lubinec. "Strany dodržují dohody, kterých jsme jako vedoucí vyjednávacích týmů dosáhli s ruskou ombudsmankou Janou Lantratovovou," uvedl Lubinec na Telegramu.
Bílý dům před několika dny ohlásil, že místně omezené příměří pro Olešky pomohla se znepřátelenými stranami dojednat první dáma Spojených států Melania Trumpová. Její manžel Donald Trump v posledních týdnech změnil dosavadní americkou sankční politiku zavedenou po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 a oznámil nákupy ruské nafty.