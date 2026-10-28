Sněmovna, Senát, pražský magistrát a další instituce jsou otevřeny pro veřejnost
Sídla obou parlamentních komor v Praze budou o státním svátku, Dni vzniku samostatného československého státu, tradičně zpřístupněna návštěvníkům. V malostranských palácích Sněmovny i Senátu si lidé budou moci prohlédnout jednací sály, které jsou dějištěm schvalování zákonů a slovních půtek mezi zástupci vládních a opozičních stran. Veřejnosti se otevřou také sídlo vlády ve Strakově akademii, pražský magistrát, Obecní dům a některá ministerstva.
Dolní parlamentní komora se veřejnosti otevře od 09:00 do 16:00, horní komora bude přístupná od 07:00 do 17:00. Sídlo vlády budou moci zájemci navštívit od 10:00 do 17:00.
V Thunovském paláci, sídle někdejšího českého zemského sněmu, si zájemci budou moci prohlédnout hlavní sněmovní jednací sál, slavnostní schodiště, sál Dagmar Burešové nebo novinářské atrium. V kuloárech před jednacím sálem je instalována výstava soutěžních návrhů slavnostního provedení ústavy. Výstava představuje všechny návrhy nové podoby české ústavy, které byly předloženy ve dvou soutěžích v uplynulých dvou letech.
Ve Valdštejnském paláci příchozí navštíví historické prostory včetně Mytologické chodby, Audienční síně, Rytířské síně a Hlavního sálu. Otevřené budou také Jičínský a Frýdlantský salonek. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i jednací sál, který vznikl v místě někdejších stájí koňů vévody Albrechta z Valdštejna a kde je v 08:00 přivítají senátoři v čele s jejich předsedou Milošem Vystrčilem (ODS).
Zpřístupněn bude také protilehlý Kolovratský palác, kde budou příchozí moci nahlédnout do Růžového a Zeleného salonku. V něm zasedala prvorepubliková vláda. V roce 1938 se v něm seznámila s textem mnichovské dohody o zabrání československého pohraničí nacistickým Německem.
Strakova akademie nabídne lidem prohlídku historických prostor hlavního sídla vlády, včetně reprezentačních sálů, jednacího sálu a galerie předsedů vlád. Součástí programu je také komentovaná prohlídka zahrady.
Den otevřených dveří v Rohanském paláci, kde sídlí ministerstvo školství, potrvá od 09:00 do 16:00. Součástí akce bude také kariérní den pro všechny, které láká práce ve veřejné správě nebo ve vzdělávání. Veřejnosti budou od 10:00 do 16:00 otevřeny také budovy ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva zemědělství nebo Petschkův palác v ulici Politických vězňů, který slouží ministerstvu průmyslu.
Od 10:00 do 18:00 budou přístupné rovněž vybrané budovy pražského magistrátu. Mezi ně patří Nová radnice na Mariánském náměstí, Škodovy salonky v historických prostorách Škodova paláce nebo rezidence primátora hlavního města Prahy. Od 09:00 do 15:00 bude otevřen také secesní Obecní dům. Právě tady Národní výbor 28. října 1918 slavnostně přijal zákon o zřízení samostatného československého státu a vydáním Manifestu k národu vyhlásil československou samostatnost.