Karel III. uznal utrpení obětí otroctví v Karibiku
Britský král Karel III. uznal utrpení a nespravedlnosti způsobené otroctvím v Karibiku. Prohlásil, že o této otázce budou příští týden jednat představitelé zemí britského Společenství národů, jehož hlavou je britský panovník. Karel III. to uvedl během návštěvy Baham, která je součástí jeho cesty po karibské oblasti, napsala agentura Reuters. Karibské státy dlouhodobě požadují, aby Británie odškodnila oběti otroctví a kolonialismu.
"Je správné uznat velké utrpení a nespravedlnosti, které se děly na těchto ostrovech i jinde," řekl král. Dodal, že některé z nejlepších stránek dnešní bahamské kultury, její radost, naděje a jas, se zrodily z temné minulosti.
Karel III. s manželkou Camillou navštíví také Guyanu a poté zamíří do Antiguy a Barbudy, kde se od 1. listopadu uskuteční summit představitelů 56 zemí Společenství národů. Většina jeho členů jsou bývalé britské kolonie. O zařazení otázky odškodnění na program jednání požádalo v září také Karibské společenství (CARICOM).
"Karibik dlouhodobě zdůrazňuje, že odškodnění je především otázkou spravedlnosti," uvedla generální tajemnice CARICOM Carla Barnett. Někteří karibští představitelé a aktivisté požadují od Británie omluvu, finanční kompenzace i navrácení kulturních předmětů.
Buckinghamský palác uvedl, že král se během návštěvy k minulosti vyjádří, formální omluvu však podle něj nepřednese. Britská vláda odmítá také finanční odškodnění. Hlavním cílem cesty je podle paláce posílení současných partnerství a hledání příležitostí pro budoucí spolupráci. Král se však dlouhodobě snaží upozorňovat i na nejtemnější kapitoly britských dějin.
Od 15. do 19. století bylo podle odhadů evropskými obchodníky uneseno a prodáno do otroctví nejméně 12,5 milionu Afričanů. Británie jich přes Atlantik přepravila odhadem 3,2 milionu a patřila k největším obchodníkům s otroky.