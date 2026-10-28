Srážku vysokorychlostních vlaků ve Španělsku způsobila chyba dispečera
Při středeční srážce dvou vysokorychlostních vlaků v centrálním Španělsku zemřelo nejméně 64 lidí. Nehoda se stala poblíž Toleda, kde vlak státního dopravce narazil do soupravy soukromé společnosti. Dva vagony jednoho z vlaků vykolejily a spadly ze svahu. Záchranné týmy nadále prohledávají trosky vozů, jejich práce se však chýlí ke konci. Provoz na vysokorychlostní trase mezi Madridem a Andalusií byl zastaven. České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace, že by mezi oběťmi byli čeští občané.
Podle deníku El País se srazila souprava AVE státního dopravce Renfe, která mířila z Madridu do Sevilly, s vlakem soukromého dopravce Iryo. V obou vlacích bylo dohromady více než 500 cestujících. K nehodě došlo krátce po 09:00 mezi obcemi Mora a Urda. Na místo vyrazily záchranné složky včetně zdravotníků.
Jeden z poškozených vagonů byl po nárazu roztržen a trosky se rozptýlily po svahu pod tratí. Záchranáři se soustřeďují na vyprošťování přeživších i těl obětí ze dvou nejvíce poškozených vagonů a zraněné převážejí do blízkých nemocnic.
První informace naznačují, že vlak Renfe narazil zezadu do soupravy Iryo, která stála na trati. Podle předběžných zjištění mohly nehodu způsobit chybné pokyny z řídicího centra v Madridu. Vyšetřování však pokračuje a příčina srážky zatím nebyla oficiálně potvrzena.
Vlak Renfe před nehodou zpomalil a zastavil kvůli problémům s provozem na trati. Podle deníku El País selhal bezpečnostní systém, kvůli čemuž se v oblasti zastavilo přibližně osm vlaků. Ty následně dostaly pokyn k rozjezdu, vlak Iryo však zůstal stát. Pracovník řídicího centra podle předběžných zpráv omylem nařídil vlaku Renfe pokračovat v jízdě, přestože mu souprava Iryo blokovala trať.
Podobná nehoda zemi postihla už na začátku letošního roku, kdy na jihu Španělska zahynulo 45 lidí po vykolejení vlaku a srážce s protijedoucí soupravou. Poslední nejtragičtější neštěstí se stalo v roce 2013, kdy při nehodě zemřelo 80 lidí. Španělsko za poslední desetiletí vybudovalo rozsáhlou síť vysokorychlostních tratí o délce zhruba 3900 kilometrů a patří v tomto ohledu ke světové špičce. Provoz na železnici byl v posledních letech otevřen také soukromým dopravcům; společnost Iryo začala ve Španělsku jezdit v roce 2022.