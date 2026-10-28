Studenti vyhlásili kvůli rušení poplatků na 3. listopad stávku
Platforma Výbor solidarity studentů vyhlásila na úterý 3. listopadu stávku, uvedli její zástupci na brněnském náměstí Svobody, kde spořádali protest proti změně financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Platforma propojuje školy napříč republikou. Stávka přichází v reakci na záměr vládní koalice zrušit televizní a rozhlasové poplatky. Na 3. listopadu vyhlásili stávku také pracovníci ČT a ČRo. Vládní politici připravované kroky hájí, odmítají například argument, že by zrušením poplatků byla ohrožená nezávislost veřejnoprávních médií.
"Vyzýváme, aby se k vyhlášení stávky připojily i další univerzity, školy a iniciativy," uvedl výbor na instagramu. Výstražná stávka bude sestávat ze série různých aktivit, jejichž cílem má být informovat veřejnost o smyslu a významu médií veřejné služby a nezávislé kultury. Do stávky se plánuje zapojit například iniciativa Média nedáme MUNI i studenti z dalších univerzit.
Protesty proti změně financování veřejnoprávních médií zaznívají ze škol a univerzit napříč republikou. Stávkovou pohotovost v minulých dnech vyhlásili například studenti brněnské Masarykovy univerzity z iniciativy Média nedáme MUNI, akademická obec pražské divadelní fakulty Akademie múzických umění (DAMU), studenti Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Filmové a televizní fakulty (FAMU) či odbory Akademie múzických umění (AMU).
Celodenní stávku pracovníků ČT a ČRo oznámila na 3. listopadu také iniciativa Veřejnoprávně, která sdružuje zaměstnance veřejnoprávních médií. Čtyřiadvacetihodinovou výstražnou stávku proti plánu zrušit televizní a rozhlasové poplatky uspořádali pracovníci ČT a ČRo už 22. června. Zástupce iniciativy Veřejnoprávně Daniel Stach uvedl, že tentokrát bude stávka viditelnější, změny ve vysílání však budou v mezích zákona.
Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů minulý týden v noci na sobotu ve Sněmovně poslala do druhého čtení návrh na zrušení rozhlasového a televizního poplatku a převedení financování ČT a ČRo na státní rozpočet. Opozice záměr, o kterém budou poslanci dál jednat, označuje za útok na nezávislost veřejnoprávních médií a jejich faktické zestátnění. Vládní plán, který ČT a ČRo zároveň ubere peníze, čelí kritice také od rektorů vysokých škol, od církví, divadel i dalších kulturních institucí.