Tři námořní drony zasáhly loď u Bulharska, posádka je v bezpečí
Tři námořní drony zasáhly kontejnerovou nákladní loď u černomořského pobřeží Bulharska. Jde o další incident v řadě podobných událostí na východním křídle Severoatlantické aliance. Zatím není zřejmé, kdo stál za útokem na řeckou kontejnerovou loď, která plula pod liberijskou vlajkou v bulharské výlučné ekonomické zóně.
Útok na kontejnerovou loď Contship Jet se odehrál přibližně 21 námořních mil (asi 39 kilometrů) jihovýchodně od pobřežního města Šabla, nedaleko mysu Kaliakra v severovýchodním Bulharsku. Novinářům to sdělil ministr obrany Dimitar Stojanov. Loď plula z izraelského přístavu Haifa do rumunského přístavu Konstanca s 421 kontejnery na palubě.
Posádka se z plavidla evakuovala; zatím nejsou hlášeny žádné oběti na životech. Celá posádka, čítající 18 členů, byla zachráněna a nyní směřuje do Varny na palubě plavidla bulharského námořnictva, kde na ni čekají příslušníci pohraniční policie a zdravotnické týmy.
K incidentu došlo v době, kdy se v bulharském hlavním městě Sofii sešli ministři obrany Bulharska, Rumunska a Turecka k třístranným rozhovorům zaměřeným na bezpečnost v černomořském regionu. Turecký ministr obrany Yaşar Güler varoval Rusko a Ukrajinu před dalšími útoky na obchodní plavidla v Černém moři. Uvedl, že Ankara si vyhrazuje právo reagovat na tyto útoky.
Turecko, které je členem NATO a které od zahájení ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 udržuje dobré vztahy jak s Moskvou, tak s Kyjevem, opakovaně vyzvalo obě strany, aby zastavily útoky v Černém moři. Tyto útoky zasáhly i obchodní lodě plující pod tureckou vlajkou nebo vlastněné tureckými podniky. Ankara uvedla, že čeká na odpovědi ohledně návrhu, který předložila Rusku a Ukrajině. Cílem návrhu je zastavit stupňující se útoky a zajistit bezpečnou přepravu obilí z tohoto regionu.
Během října došlo u pobřeží členských států NATO, Rumunska a Bulharska, k sérii útoků dronů. To vede některé členy aliance k úvahám, zda se ruský prezident Vladimir Putin nesnaží otestovat jejich podporu Ukrajině v jejím boji proti rozsáhlé ruské invazi. Rusko se k útokům nepřihlásilo, avšak podezření stále častěji padá na Moskvu.
Generální tajemník NATO Mark Rutte 15. října na síti X uvedl, že aliance v reakci na stále častější útoky na obchodní plavidla "posílila svou přítomnost na východním křídle, kde mimo jiné posílila kapacity boje proti dronům". Útoky ve výlučných ekonomických zónách Bulharska a Rumunska ohrožují globální námořní trasu a vyžádaly si již dva lidské životy, přičemž nejméně 25 osob je stále pohřešováno.
Rusko opakovaně ostřeluje ukrajinské přístavy v Černém moři a na Dunaji. Kyjev je tak stále více závislý na alternativních trasách pro vývoz obilí na trhy v Africe a na Blízkém východě. Ruské drony navíc opakovaně narušily rumunský vzdušný prostor v blízkosti ukrajinských dunajských přístavů.