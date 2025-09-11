Nepřestávejte spolufinancovat naší obranu, píší Baltové americkému Kongresu
Estonský, lotyšský a litevský parlament společným dopisem požádaly americký Kongres, aby pokračoval ve vojenské podpoře jejich zemí v rámci Baltské bezpečnostní iniciativy. Informuje o tom dnes agentura Reuters, která připomíná, že Bílý dům se chystá navrhnout škrty v tomto programu.
"S úctou vás žádáme o podporu financování Baltské bezpečnostní iniciativy v návrhu zákona o rozpočtových prostředcích na obranu ve fiskálním roce 2026," stojí v dopise zákonodárců trojice zemí sousedících s Ruskem, z jehož rozpínavosti má řada obyvatel i politiků v Pobaltí obavy.
Informace o dopisu parlamentů vešla ve známost den poté, co ve středu Polsko jako první členská země NATO od začátku ruské agrese na Ukrajině nad svým územím sestřelilo několik ruských dronů. Celkem v noci na středu zaznamenalo Polsko 19 narušení svého vzdušného prostoru.
Spojené státy, které jsou klíčovým vojenským spojencem pobaltských zemí, podle zprávy listu Financial Times (FT) z tohoto měsíce chystají snížení vojenské podpory evropských zemí sousedících s Ruskem. Dotknout se to má právě Estonska, Lotyšska a Litvy.
Ohrožena je mimo jiné Baltská bezpečnostní iniciativa, tedy program vytvořený v roce 2020 na podporu ozbrojených sil pobaltských států. Kongres USA minulý rok schválil 228 milionů dolarů (asi 4,7 miliardy Kč) na její podporu, Bílý dům však nepožádal o další financování v rámci rozpočtu na příští rok.
Administrativa Donalda Trumpa usiluje o to, aby Evropa převzala větší odpovědnost za vlastní obranu. Američtí spojenci v NATO v červnu souhlasili se zvýšením výdajů na obranu na pět procent hrubého domácího produktu.
čtk, tb