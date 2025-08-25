Nejvyšší soud definitivně zprostil viny Lomeckého. Prodej bytů na Praze 1 nebyl trestný čin
Zprošťující rozsudek v kauze bývalého starosty Prahy 1 Oldřicha Lomeckého je definitivně potvrzený. Nejvyšší soud odmítl dovolání nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové. Obvodní soud pro Prahu 1 původně Lomeckého potrestal podmínkou v souvislosti s prodejem bytu v pražské Opletalově ulici. Městský soud v Praze však komunální politika zprostil, nešlo prý o trestný čin. Bradáčová s tím nesouhlasila. O rozhodnutí Nejvyššího soudu informovala jeho mluvčí Gabriela Tomíčková.
"Nejvyšší soud odmítl dovolání nejvyšší státní zástupkyně jako zjevně neopodstatněné, protože v napadeném rozhodnutí odvolacího soudu neshledal vady, které mu nejvyšší státní zástupkyně ve svém dovolání vytýkala, přičemž skutkové a právní závěry odvolacího soudu odůvodňovaly jeho výrok o tom, že obviněný byl zproštěn obžaloby," uvedla Tomíčková.
Bradáčová podle dřívějšího vyjádření svého mluvčího Petra Malého očekávala, že rozhodnutí Nejvyššího soudu bude mít judikatorní význam pro další rozhodovací praxi soudů, a to v otázce rozlišení mezi hrubou nedbalostí a nepřímým úmyslem.
Veřejné řízení na byt o výměře téměř 230 metrů čtverečních v pražské Opletalově ulici vyhrála v roce 2012 dcera manželky miliardáře Pavla Tykače, která za něj nabídla podle obžaloby téměř 18 milionů korun. Někdejší starosta za TOP 09 však nakonec v roce 2013 uzavřel smlouvu s jinou uchazečkou, která skončila v soutěži pátá s nabídkou 7,1 milionu.
Lomecký (dříve TOP 09) v minulosti vinu popřel. Tvrdil, že dodržel podmínky veřejné soutěže. Ve chvíli, kdy někteří zájemci odstoupili a jiní získali byty v dalších výběrových řízeních, podepsal podle svých slov smlouvu se zájemkyní s nejvyšší platnou nabídkou. Odmítl, že by městské části způsobil jakoukoli škodu.
Lomecký čelil spolu s dalšími 27 lidmi obžalobě v jiné kauze týkající se prodeje bytů Prahy 1. Soudy i v tomto případě všechny obžalované pravomocně osvobodily. čtk, per