0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Zaručíme Ukrajině bezpečnost?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
včera 14:55

Nejvyšší soud definitivně zprostil viny Lomeckého. Prodej bytů na Praze 1 nebyl trestný čin

Zprošťující rozsudek v kauze bývalého starosty Prahy 1 Oldřicha Lomeckého je definitivně potvrzený. Nejvyšší soud odmítl dovolání nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové. Obvodní soud pro Prahu 1 původně Lomeckého potrestal podmínkou v souvislosti s prodejem bytu v pražské Opletalově ulici. Městský soud v Praze však komunální politika zprostil, nešlo prý o trestný čin. Bradáčová s tím nesouhlasila. O rozhodnutí Nejvyššího soudu informovala jeho mluvčí Gabriela Tomíčková.

"Nejvyšší soud odmítl dovolání nejvyšší státní zástupkyně jako zjevně neopodstatněné, protože v napadeném rozhodnutí odvolacího soudu neshledal vady, které mu nejvyšší státní zástupkyně ve svém dovolání vytýkala, přičemž skutkové a právní závěry odvolacího soudu odůvodňovaly jeho výrok o tom, že obviněný byl zproštěn obžaloby," uvedla Tomíčková.

Mohlo by vás zaujmout:

Bradáčová podle dřívějšího vyjádření svého mluvčího Petra Malého očekávala, že rozhodnutí Nejvyššího soudu bude mít judikatorní význam pro další rozhodovací praxi soudů, a to v otázce rozlišení mezi hrubou nedbalostí a nepřímým úmyslem.

Veřejné řízení na byt o výměře téměř 230 metrů čtverečních v pražské Opletalově ulici vyhrála v roce 2012 dcera manželky miliardáře Pavla Tykače, která za něj nabídla podle obžaloby téměř 18 milionů korun. Někdejší starosta za TOP 09 však nakonec v roce 2013 uzavřel smlouvu s jinou uchazečkou, která skončila v soutěži pátá s nabídkou 7,1 milionu.

Lomecký (dříve TOP 09) v minulosti vinu popřel. Tvrdil, že dodržel podmínky veřejné soutěže. Ve chvíli, kdy někteří zájemci odstoupili a jiní získali byty v dalších výběrových řízeních, podepsal podle svých slov smlouvu se zájemkyní s nejvyšší platnou nabídkou. Odmítl, že by městské části způsobil jakoukoli škodu.

Lomecký čelil spolu s dalšími 27 lidmi obžalobě v jiné kauze týkající se prodeje bytů Prahy 1. Soudy i v tomto případě všechny obžalované pravomocně osvobodily. čtk, per

↓ INZERCE