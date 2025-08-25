Americký úřad znovu zadržel Salvadorce, kterého dříve protiprávně deportoval
Americký imigrační úřad (ICE) znovu zadržel Salvadorce Kilmara Ábregu Garcíu, jehož protiprávní deportace se stala symbolem přístupu k migrantům administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, píše agentura Reuters. Nyní muži hrozí deportace, což potvrdila i ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noem. Garcíův právník Simon Sandoval-Moshenberg tvrdí, že úřady by muže mohly deportovat do Ugandy.
Mohlo by vás zaujmout:
Trump proměnil USA v zemi strachu, ale deportace nejsou zdaleka tak rychlé, jak tvrdí
Podle agentur AP a Reuters se v pondělí García dostavil do kanceláře ICE. Salvadorce do budovy ICE doprovázeli rodinní příslušníci, kteří později místo opustili bez něj, píše Reuters. Úřady podle právníka muži nabídly deportaci do Kostariky, pokud se přizná k převaděčství, kvůli čemuž je García souzen ve státě Tennessee. Pokud bude trvat na své nevině, bude podle právníka deportován do Ugandy. "Používají Kostariku jako cukr a Ugandu jako bič," uvedl Sandoval-Moshenberg. Noemová ve svém sdělení na síti X neuvedla, kam úřady chtějí muže deportovat.
Podle agentury AP soud ve státě Maryland vydal příkaz, který okamžitou deportaci Gracíy znemožňuje. V pátek jiný soud rozhodl o propuštění Salvadorce na svobodu po složení kauce.
Mohlo by vás zaujmout:
Američan je proti nelegálním přistěhovalcům. Sám je přitom ženatý s ženou, která do USA přišla ilegálně
Případ Garcíi vzbudil širokou pozornost v době, kdy Trumpova administrativa tvrdě postupuje proti milionům lidí žijících ve Spojených státech nelegálně. Stavební dělník García, který žil v Marylandu, byl v březnu deportován a uvězněn v Salvadoru, a to i přesto, že soudní rozhodnutí z roku 2019 zakázalo jeho vyhoštění kvůli riziku pronásledování gangy.
Trumpova administrativa přivezla Garcíu zpět do USA až v červnu poté, co byla proti němu vznesena obžaloba, podle které se podílel na pašerácké síti spojené s gangem MS-13, jež převáděla migranty do USA. García vinu a jakékoliv napojení na gangy odmítá. Jeho právníci obvinili vládu, že obžalobu využívá jako zástěrku k porušování Garcíových práv. čtk, per