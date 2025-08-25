V 91 letech v Kanadě zemřela spisovatelka Zdena Salivarová
V Kanadě zemřela významná představitelka československého exilu, spisovatelka a spoluzakladatelka nakladatelství Sixty-Eight Publishers Zdena Salivarová. Na síti X to uvedla konzulka v Torontu Šárka Ponroy Vamberová z českého konzulátu v Torontu. Informaci přinesl i server iROZHLAS. Salivarové bylo 91 let.
Podle vyjádření Vamberové se zatím pohřeb Salivarové v Kanadě neuskuteční. Neteř Salivarové Zuzana Novotná si podle diplomatky přeje převést ostatky obou manželů do České republiky. O pohřbení spisovatelky i jejího manžela a náchodského rodáka Josefa Škvoreckéhobude usilovat právě Náchod. V Náchodě má Škvorecký symbolický hrob. "Náchod si jejich odkazu nesmírně váží. Nyní cítíme ještě silněji, že právě Náchod je místem, kam oba manželé patří. V budoucnu proto chceme s úctou a v součinnosti s nejbližšími usilovat o to, aby zde našli společný odpočinek. Již nyní jsme v kontaktu s neteří paní Zdeny a podnikneme veškeré potřebné kroky," uvedlo vedení radnice v prohlášení. Představitelé města v něm současně vyjádřili soustrast rodině, přátelům a všem, kterým byla Zdena Salivarová blízká.
V Torontu se 18. září uskuteční dlouho plánované představení Švandova divadla Dívenka na trampolíně, které je věnované životnímu příběhu Salivarové a Škvoreckého.
Do exilu v USA a později v Kanadě odešla spisovatelka s manželem a spisovatelem Škvoreckým v roce 1969. Salivarová v Torontu spolu s ním založila nakladatelství Sixty-Eight Publishers, které se zaměřovalo na díla autorů zakázaných tehdejším československým režimem. Nakladatelství vydalo na 230 knih doma zakázaných autorů. Vedle toho Salivarová i řadu knih napsala. V roce 1990 dostala Řád Bílého lva III. stupně. čtk, per