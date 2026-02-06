Mladí konzervativci proti Bad Bunnymu na Super Bowlu nasadí na sítě zpěváka Kid Rocka
Portorikánský zpěvák Bad Bunny čelí kritice od amerických konzervativců od chvíle, kdy se v září dozvěděli, že se letos postará o hudební vystoupení v poločase finále ligy amerického fotbalu NFL, takzvaného Super Bowlu. Republikánský prezident Donald Trump výběr umělce označil za směšný a řekl, že na rozdíl od loňského roku se letošního zápasu nezúčastní. Konzervativcům se nelíbí zpěvákova kritika Trumpovy imigrační politiky, výhradně španělské texty či genderově fluidní styl oblékání.
Konzervativní mládežnická organizace Turning Point USA založená aktivistou Charliem Kirkem, který se v září stal obětí atentátu, v pondělí podle serveru Politico oznámila, že v poločase Super Bowlu odvysílá alternativní hudební vystoupení s cílem konkurovat koncertu Bad Bunnyho. Turning Point USA vystoupení s názvem "Všeamerická show v poločase" propaguje jako oslavu "víry, rodiny a svobody" a odvysílá ji živě na sociálních sítích.
Vystoupí na ní hudebník a Trumpův dlouhodobý příznivce Kid Rock a zpěváci country hudby Brantley Gilbert, Lee Brice či Gabby Barrett. "(Bad Bunny) řekl, že bude mít taneční večírek, na sobě šaty a zpívat ve španělštině? Skvělé. My plánujeme hrát vynikající písně pro lidi, kteří milují Ameriku," uvedl podle listu Los Angeles Times Kid Rock v prohlášení.
Bad Bunny, vlastním jménem Benito Antonio Martínez Ocasio, týden před Super Bowlem ovládl udílení prestižních hudebních ceny Grammy. Získal ocenění v hlavní kategorii album roku za kolekci DeBÍ TiRAR MáS FOToS (Měl jsem pořídit více fotografií), což bylo poprvé, co hlavní cenu dostalo španělskojazyčné album. "Chci toto ocenění věnovat všem lidem, kteří museli opustit svou vlast, aby si šli za svými sny," řekl hudebník.
Když předtím během ceremonie získal cenu za nejlepší album v kategorii musicá urbana, o svých pocitech ohledně tvrdé protiimigrační kampaně Trumpovy administrativy hovořil otevřeněji. "Než poděkuji Bohu, řeknu 'pryč s ICE'," prohlásil s odkazem na Úřad pro imigraci a cla. Imigrační agenti v lednu v Minneapolisu zastřelili dva Američany, což v Minnesotě i po celé zemi vyvolalo vlnu odporu a protestů proti brutálním taktikám imigračních úřadů.
Konzervativci Bad Bunnyho podle WSJ vykreslují jako cizince, přestože rapper pochází z Portorika, nezačleněného území Spojených států, a od narození je tak americkým občanem. Zpěvák se během loňského turné rozhodl nevystupovat v USA v obavách, že by se jeho fanoušci na koncertech mohli stát terčem agentů ICE.
Kromě Bad Bunnyho, který bude hlavním bodem hudebního programu, na nedělním Super Bowlu vystoupí rovněž punkrocková kapela Green Day. Frontman kapely Billie Joe Armstrong v minulosti Trumpa přirovnal k Hitlerovi.
"Jsem proti nim. Myslím si, že je to otřesný výběr. Jediné, co to přinese, je šíření nenávisti. Strašné," komentoval podle stanice Fox New Trump výběr hudebních umělců coby jeden z důvodů, proč se letos zápasu nezúčastní. Šéf Bílého domu rovněž řekl, že se letos zápas odehrává "příliš daleko".
Super Bowl se letos koná v kalifornském městě Santa Clara. New England Patriots se tam utkají se Seattle Seahawks. Loňský zápas se uskutečnil v New Orleans v Louisianě. Super Bowl je ve Spojených státech považován za největší sportovní událost roku, na stadionu a u obrazovek ji sleduje obvykle přes sto milionů diváků. Trump se loni stal prvním úřadujícím americkým prezidentem, který se osobně zúčastnil; jeho předchůdci se většinou spokojili s předzápasovým rozhovorem.