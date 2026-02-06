Trump na sociální síti sdílel video zobrazující manžele Obamovy jako opice
Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social sdílel video zobrazující bývalého demokratického prezidenta Baracka Obamu a jeho ženu Michelle Obamovou jako opice. Přibližně vteřinový klip vygenerovaný umělou inteligencí se objeví na konci asi minutového konspiračního videa o zfalšovaných prezidentských volbách. Trumpův příspěvek odsoudili demokraté, včetně guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma. Bílý dům reakce na video označil za předstírané pobouření.
Video zveřejněné na Truth Social zobrazuje Obamovy jako opice v džungli, zatímco v pozadí hraje píseň The Lion Sleeps Tonight. Předtím zazní nepravdivá tvrzení, která Trump šířil už v minulosti, že výrobce volebních přístrojů Dominion Voting Systems se v prezidentských volbách v roce 2020 podílel na manipulaci s hlasy ve prospěch demokratů. Nad Trumpem tehdy ve volbách zvítězil demokrat Joe Biden.
Tisková kancelář kalifornského guvernéra Newsoma příspěvek ostře kritizovala na sociální síti X. "Nechutné chování od prezidenta. Všichni republikáni to musí odsoudit. Hned," stojí v příspěvku. Trump si vysloužil kritiku i od Obamova někdejšího poradce pro národní bezpečnost a blízkého spojence Bena Rhodese. "Nechť Trumpa a jeho rasistické stoupence pronásleduje vědomí toho, že Američané v budoucnosti budou Obamovy vnímat jako milované osobnosti, zatímco jeho budou studovat jako skvrnu na naší historii," napsal Rhodes na X.
"Toto je z internetového videomemu, který znázorňuje prezidenta Trumpa jako krále džungle a demokraty jako postavy ze Lvího krále," uvedla podle agentur mluvčí Bílého domu Karoline Leavitt s odkazem na film od Walta Disneyho. "Přestaňte prosím s předstíraným pobouřením a informujte dnes o něčem, co je pro americkou veřejnost skutečně důležité," uvedla mluvčí v prohlášení.
Skupina Republikáni proti Trumpovi, která prezidenta často kritizuje na sociálních sítích, příspěvek na sociální síti X odsoudila se slovy, že jde o rasistický obrázek. "Dno neexistuje," napsala skupina.
Obama je jediným černošským prezidentem v historii Spojených států. V prezidentských volbách v roce 2024 podpořil Trumpovu demokratickou sokyni Kamalu Harrisovou. Trump loni sdílel video vygenerované AI, na kterém je Obama zatčen v Oválné pracovně a následně se objeví za mřížemi v oranžové vězeňské uniformě.
Během Obamova funkčního období Trump podněcoval teorie o tom, že se tehdejší prezident narodil v Keni, a stojí tedy v čele země nelegálně. Obama, syn Američanky a Keňana, se přitom narodil na Havaji, což tehdy dokázal kopií rodného listu, který Trump označil za "podvrh". Trump nakonec během své prezidentské kampaně v roce 2016, poté co získal republikánskou nominaci, uznal, že Obama se narodil na Havaji.