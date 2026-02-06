Brusel navrhl dvacátý balík sankcí proti Rusku, cílí na energetiku a obchod
Evropská komise navrhla nový, již dvacátý balík sankcí proti Rusku, který se zaměřuje na energetiku, finanční služby a obchod. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Omezení zahrnují například úplný zákaz námořní dopravy ruské ropy a nové zákazy dovozu kovů, chemikálií a kritických minerálů, na které se dosud sankce nevztahují.
Šéfka komise vyzvala členské státy, aby sankční balíček co nejdříve schválily. Snahou je, aby se tak stalo do čtvrtého výročí ruské invaze na Ukrajinu, tedy do 24. února. "Ruská válka na Ukrajině bude brzy trvat již 1500 dnů. Za celý loňský rok ruské síly postupovaly v průměru 15 až 70 metrů za den. Dobyly pouze 0,8 procenta ukrajinského území, a to navzdory nejvyšším ztrátám na životech, jaké kdy jakákoli vojenská ofenziva od druhé světové války utrpěla," uvedla von der Leyen.
Zatímco se Ukrajina brání na bojišti s mimořádnou odvahou, Kreml podle šéfky EK zdvojnásobil počet válečných zločinů a úmyslně útočí na domy a civilní infrastrukturu. Zasahuje rovněž energetická zařízení, a celé ukrajinské obce tak zůstávají v mrazivých teplotách bez elektřiny. "Toto není chování státu usilujícího o mír," dodala šéfka Evropské komise. Rusko podle ní usedne k jednacímu stolu pouze, když k tomu bude donuceno. "To je jediný jazyk, kterému Rusko rozumí", doplnila s tím, že právě proto komise předkládá nový balíček sankcí.
V oblasti energetiky chce EK zavést úplný zákaz námořní dopravy ruské ropy. Omezení se týkají i takzvané ruské stínové flotily, na seznam by mělo přibýt dalších 43 lodí, celkem jich je tedy už 640. Jde o plavidla, která Moskva používá k obcházení sankcí týkajících se exportu ruské ropy.
Další blok opatření se týká omezení ruského bankovního systému. "Na seznam zařazujeme dalších 20 ruských regionálních bank a přijmeme opatření proti kryptoměnám, společnostem, které s nimi obchodují, a platformám umožňujícím obchodování s kryptoměnami, abychom zamezili obcházení sankcí," stojí v prohlášení komise.