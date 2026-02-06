Lavrov obvinil Ukrajinu z atentátu na zástupce šéfa GRU
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov obvinil Ukrajinu z postřelení zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU v Moskvě. Šéf ruské diplomacie prohlásil, že Kyjev tak chce narušit mírová jednání. Ukrajina, která se už téměř čtyři roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, se zatím k obvinění ani k samotnému faktu útoku na vysoce postaveného ruského vojenského činitele nevyjádřila. V minulosti naopak vinila Rusko ze lhaní, jehož cílem je podkopání mírového procesu.
"Tento teroristický útok znovu potvrdil zaměření režimu (prezidenta Volodymyra) Zelenského na neustálé provokace, jejichž cílem je narušit proces vyjednávání," prohlásil šéf ruské diplomacie na tiskové konferenci. Důkazy pro svá tvrzení ale neposkytl. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov o něco dříve uvedl, že prezident Vladimir Putin je o vyšetřování pokusu o atentát na vojenského zpravodajce informován.
V Moskvě v pátek ráno podle ruského vyšetřovacího výboru neznámý člověk postřelil zástupce šéfa GRU Vladimira Alexejeva, který podle médií skončil ve vážném stavu v nemocnici. Média ho označila za jednoho z hlavních kurátorů ruských "dobrovolnických" formací účastnících se války proti Ukrajině, napsal server Meduza a dodal, že ukrajinská vojenská rozvědka HUR Alexejeva mimo jiné podezírá z "organizování přípravy výchozích údajů pro raketové a letecké údery na ukrajinské území". Spojené státy a Evropská unie na Alexejeva dříve podle médií uvalily sankce.
Od začátku ruské války proti Ukrajině v únoru 2022 byla zabita řada vysoce postavených ruských vojenských představitelů, přičemž Moskva z útoků viní Ukrajinu. Její vojenská rozvědka se k některým z těchto útoků přihlásila, připomněla agentura Reuters. K útoku na Alexejeva se podle dostupných informací nikdo z ukrajinských činitelů zatím nevyjádřil.
V Abú Zabí se tento týden znovu sešly delegace Ukrajiny, Ruska a Spojených států, aby projednaly možnosti ukončení ruské války proti Ukrajině, přičemž ruskou delegaci vedl šéf GRU Igor Kosťukov. Jediným hmatatelným výsledkem jednání z tohoto týdne byla dohoda o další výměně válečných zajatců, jednání mají pokračovat.