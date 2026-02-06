0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Se sekerou na Bartoše
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
včera 11:00

Výbuch v mešitě v Islámábádu si vyžádal nejméně 11 obětí a 20 zraněných

Při výbuchu v šíitské mešitě v době páteční modlitby v Islámábádu zemřelo několik věřících. Podle tamní policie si exploze vyžádala nejméně 11 obětí a 20 zraněných, přičemž pákistánské úřady zmiňují dokonce až více než 80 zraněných. Podle policie se jednalo o cílený útok a vyšetřování dále pokračuje.

Pákistánský ministr vnitra Mohsin Nakvi útok odsoudil a požádal úřady, aby poskytly nejlepší lékařskou péči zraněným, kteří byli přiváženi do různých městských nemocnic. Nikdo se k výbuchu bezprostředně nepřihlásil, ale podezření pravděpodobně padne na ozbrojence z militantní organizace Tehríke Tálibán Pákistán (TTP) nebo na teroristickou organizaci Islámský stát, která byla obviňována z předchozích útoků na šíitské věřící, uvedla Reuters.

Tyto militantní skupiny se často zaměřují na bezpečnostní síly a civilisty po celém Pákistánu. V listopadu sebevražedný atentátník odpálil bombu před soudní budovou v Islámábádu. Útok si vyžádal 12 obětí a 37 dalších zranil.

Pákistán zaznamenal narůstající vlnu ozbrojeného násilí, což vedlo k napjatým vztahům se sousedním Afghánistánem. Neklidný severozápad Pákistánu je častým dějištěm útoků připisovaných TTP, která chce svrhnout vládu a nahradit ji režimem radikálního islámu. Islámábád obviňuje afghánské úřady, že členům organizace poskytují útočiště. Kábul taková obvinění odmítá a naopak viní Islámábád, že podporuje teroristické skupiny, zejména odnož teroristického Islámského státu.

↓ INZERCE