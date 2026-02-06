Výbuch v mešitě v Islámábádu si vyžádal nejméně 11 obětí a 20 zraněných
Při výbuchu v šíitské mešitě v době páteční modlitby v Islámábádu zemřelo několik věřících. Podle tamní policie si exploze vyžádala nejméně 11 obětí a 20 zraněných, přičemž pákistánské úřady zmiňují dokonce až více než 80 zraněných. Podle policie se jednalo o cílený útok a vyšetřování dále pokračuje.
Pákistánský ministr vnitra Mohsin Nakvi útok odsoudil a požádal úřady, aby poskytly nejlepší lékařskou péči zraněným, kteří byli přiváženi do různých městských nemocnic. Nikdo se k výbuchu bezprostředně nepřihlásil, ale podezření pravděpodobně padne na ozbrojence z militantní organizace Tehríke Tálibán Pákistán (TTP) nebo na teroristickou organizaci Islámský stát, která byla obviňována z předchozích útoků na šíitské věřící, uvedla Reuters.
Tyto militantní skupiny se často zaměřují na bezpečnostní síly a civilisty po celém Pákistánu. V listopadu sebevražedný atentátník odpálil bombu před soudní budovou v Islámábádu. Útok si vyžádal 12 obětí a 37 dalších zranil.
Pákistán zaznamenal narůstající vlnu ozbrojeného násilí, což vedlo k napjatým vztahům se sousedním Afghánistánem. Neklidný severozápad Pákistánu je častým dějištěm útoků připisovaných TTP, která chce svrhnout vládu a nahradit ji režimem radikálního islámu. Islámábád obviňuje afghánské úřady, že členům organizace poskytují útočiště. Kábul taková obvinění odmítá a naopak viní Islámábád, že podporuje teroristické skupiny, zejména odnož teroristického Islámského státu.