Ministerstva počítají, jestli si příští rok polepší, nebo budou muset šetřit. Vláda představila návrh rozpočtu, který kritizuje opozice i část kabinetu
Ministerstvo financí navrhlo pro příští rok státní rozpočet se schodkem 286 miliard korun, letos je plánovaný deficit 241 miliard korun. Opozice návrh kritizuje, podle ní nelze s navrženým rozpočtem reálně hospodařit. Kritika zazněla i z koaliční TOP 09, která považuje své resorty, tedy zdravotnictví a vědu, za podhodnocené. Podobně se o svém resortu vyjádřil ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Premiér Petr Fiala (ODS) čeká, že debata o návrhu ve vládě nebude jednoduchá. Prezident Petr Pavel nechtěl návrh zatím komentovat, dokud vláda neschválí konečnou podobu. Kabinet se bude rozpočtem zabývat na konci září.
Součástí rozpočtu je návratná půjčka na stavbu jaderných bloků v Dukovanech 18,3 miliardy korun a obranné výdaje nad dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) ve výši 30,7 miliardy korun. Bez těchto mimořádných položek by byl deficit 237 miliard korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) označil návrh za rozpočet pro bezpečnost a energetickou nezávislost.
Opozice návrh kritizuje. "Rozpočet neumožňuje potřebné investice do dopravní a železniční infrastruktury - ty meziročně klesají o 27 procent. Nepočítá se s růstem platů drtivé většiny státních zaměstnanců a celkové investice státu dál padají," uvedla předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. Místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Hrnčíř (SPD) považuje návrh za netransparentní. Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba Stanjura dlouhodobě upřednostňuje jen krátkodobé účetní škrty, místo aby investoval tam, kde by se to státu vrátilo.
čtk, tb