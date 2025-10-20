A kromě toho - v Praze bude nejspíš méně turistických fiakrů, město jim vypovídá místo na Staroměstském náměstí
Pražský magistrát vypoví nájemní smlouvu s Cechem fiakristů a povozníků Čech a Moravy na stanoviště fiakrů na Staroměstském náměstí. Dnes to schválili radní hlavního města. Město od roku 2023 vyřadilo fiakry z tzv. tržního řádu, což je městské nařízení určující místa, kde je možné provozovat obchodní činnost. Povozy tak měly skončit, v ulicích centra však jezdí i nadále. Kroky a argumentaci města dříve kritizovali fiakristé či opoziční ANO.
Smlouva na pronájem místa na Staroměstském náměstí byla uzavřena v roce 1994, magistrát ji vypoví s okamžitou platností. Kromě nesouladu s tržním zájmem to podle radními schváleného dokumentu odůvodňuje také obecným zájmem na ochraně zdraví koní, kteří podle vedení města v ulicích trpí.
Kroky směřující k omezení povozů v minulosti kritizovali fiakristé, podle kterých koně netrpí. Začátkem roku 2022 ještě před úpravou tržního řádu magistrát na pokyn zastupitelstva vytvořil pracovní skupinu, která měla otázku řešit. Podle schváleného dokumentu však nepřinesla nová zjištění, která by měla vést k zachování povozů. "Pracovní skupina nepřijala žádné usnesení, které by vyjadřovalo souhlas s provozem fiakrové dopravy v Praze, či podpořilo její pokračovaní," stojí v materiálu.
Výpověď smlouvy dnes kritizoval opoziční zastupitel a šéf pražské buňka ANO Ondřej Prokop, podle kterého znamená faktický konec více než stoleté tradice fiakrů v Praze. "Fiakristé přitom opakovaně nabízeli městu dialog i ochotu ke kompromisům. Pražské fiakry jsou součástí identity města a zákaz této tradice není řešení. Je to rezignace na úctu k historii a k tomu, co dělá Prahu jedinečnou," uvedl.
Město z turistických atrakcí nabízených v centru dříve zakázalo mimo jiné vozítka segway, takzvaná pivní kola nebo vystupování v obřích kostýmech. Radní dnes také schválili nový systém regulace, který od příštího roku zakáže ve městě poskytování sdílených elektrických koloběžkách, na jejichž nezodpovědné užívání si stěžují centrální městské části a místní obyvatelé.
