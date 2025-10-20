Obvinění hejtmana Půty je závažné, ale odvolávat ho nebudeme, říká liberecké Spolu
Koaliční Spolu považuje obvinění hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj (SLK) za závažné, jeho odvolání ale na úterním jednání krajského zastupitelstva navrhovat nebude. Vyplývá to z prohlášení předsedy zastupitelského klubu Spolu Edvarda Kožušníka, které má ČTK k dispozici. Zástupci SLK a Spolu se dnes sešli na společném jednání kvůli Půtovu obvinění z neoznámení úplatku. Půta jednání nekomentoval.
Spolu dnes také uvedlo, že chce se Starosty pro Liberecký kraj jednat o aktualizaci programového prohlášení krajské koalice, a to včetně případných personálních změn. "Co se týče personálních věcí, tak budeme řešit pozici náměstka pro dopravu, ale to nás čeká až v listopadu," řekla předsedkyně krajského klubu SLK Markéta Červinková. Náměstek pro dopravu Jan Sviták uspěl ve sněmovních volbách, ve své funkci by měl skončit do konce roku.
Koalice SLK a Spolu stojí v čele kraje od voleb loni na podzim, v zastupitelstvu má většinu 25 ze 45 hlasů. Současná krize není pro koalici první zkouškou, ohrožena byla už v únoru, kdy byl Půta nepravomocně uznán vinným v části korupční kauzy. Koalice tehdy vydržela a Půta přestál hlasování o odvolání z pozice hejtmana v krajském zastupitelstvu. Mimořádný sněm SLK vyjádřil Půtovi v neděli jednoznačnou podporu v jeho setrvání ve funkci.
"Bereme na vědomí vyjádření podpory, kterou Starostové pro Liberecký kraj poskytli hejtmanu Půtovi. Další obvinění hejtmana však vnímáme jako závažné a ohrožující stabilitu Libereckého kraje. Považujeme za nezbytné otevřít jednání o aktualizaci programového prohlášení krajské koalice, a to včetně případných personálních změn. Usilujeme o to, aby byla aktualizace programového prohlášení projednána a schválena partnery před některým z nejbližších zasedání zastupitelstva kraje," uvedl Kožušník.
Půta minulý týden dostal do datové schránky oznámení o zahájení stíhání. Podle policie dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil. Obvinění Půta odmítá a považuje ho za další pokus něco na něj za každou cenu najít a politicky a společensky ho dehonestovat. V reakci na další obvinění, ho opoziční hnutí ANO vyzvalo k rezignaci, o tom, zda na jednání v úterý navrhne Půtovo odvolání, zatím podle krajské předsedkyně Jitky Volfové nerozhodli.
"Zatím nemáme žádný signál od opozice, že by navrhovali odvolání, ale samozřejmě stát se může cokoliv," řekla Červinková. Pokud ANO odvolání hejtmana na jednání navrhne, zastupitelé SLK zřejmě jeho zařazení na program nepodpoří. "My nevidíme důvod k tomu, aby teď byl hejtman odvoláván, je k tomu velmi málo informací. Kloníme se k tomu, že to nepodpoříme," dodala Červinková.
Půta byl v únoru nepravomocně odsouzen v části korupční kauzy spojené se dvěma projekty firmy Geotermální energie pro občany (GEPO) téměř za 100 milionů korun, kterou se soudy zabývají od roku 2018. Krajský soud sice v květnu 2020 všech 12 obžalovaných včetně Půty a čtyři firmy osvobodil, vrchní soud ale verdikt zrušil a vrátil krajskému soudu. Ten v únoru uznal Půtu částečně vinným. Za to, že formou protislužby přijal úplatek 30.000 korun a jednal ve prospěch svého známého, dostal podmíněný trest a pokutu 50.000 korun. Na místě se odvolal.
čtk, tb