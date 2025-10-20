Královehradecký kraj je první, který uvažuje o omezování víceletých gymnázií. Ve třech maloměstech se nové třídy už za rok možná neotevřou
Vedení Královéhradeckého kraje chystá omezování osmiletých gymnázií. Do konce října projedná dokument ke snížení kapacit těchto oborů gymnázií na třech krajských školách - v Hostinném, Hořicích a Nové Pace, řekla dnes zastupitelům kraje náměstkyně hejtmana pro školství a sport Jana Berkovcová (ANO). Argumentuje malým zájmem o osmileté obory na těchto školách. Kraj chce naopak posílit čtyřleté obory gymnázií.
Proti útlumu osmiletých gymnázií v kraji se nedávno zvedla vlna odporu. Petici za záchranu víceletých gymnázií v kraji zveřejněnou 18. října podepsalo k dnešku přes 110 lidí.
"Měla by k tomu být hluboká diskuse, může to vyvolat velkou nestabilitu zejména v dětských duších a možná i rodičů talentovaných dětí. Pokud budeme prvním krajem, který víceletá gymnázia začne rušit, tak tito rodiče z kraje odejdou," řekl opoziční zastupitel Rudolf Cogan (STAN).
Někteří opoziční zastupitelé kritizovali vedení kraje za nekoncepční postup a nedostatečnou komunikaci se zastupitelstvem o chystaných krocích. "V takovýchto citlivých krocích bývalo zvykem, že zastupitelstvo bylo informováno, co rada připravuje. Rádi bychom pro voliče, které zastupujeme, měli odpověď," řekla opoziční zastupitelka Martina Berdychová (Východočeši).
Podle Berkovcové vedení kraje zatím ve věci nerozhodlo. "Rada kraje zatím neprojednala žádné kroky související s útlumem víceletých gymnázií v kraji. Příští týden by vedení kraje mělo projednat materiál ke snížení kapacit osmiletých oborů gymnázií na třech krajských školách - v Hostinném, Hořicích a Nové Pace. Namísto nových tříd osmiletého gymnázia by tyto školy měly otevřít čtyřleté obory," řekla Berkovcová. Zájem o osmileté obory na těchto gymnáziích je podle ní nízký, navíc to zájemci budou mít do obdobných škol do 20 kilometrů.
"Chtěli bychom, abyste zrušení osmiletého gymnázia v Hořicích zvážili. Nerušme něco, co funguje," řekla Lenka Šulcová ze Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice.
Plánované omezení víceletých gymnázií by podle autorů petice vedlo ke znevýhodnění nadaných dětí. "Podle dostupných informací dostali ředitelé škol pokyn neotevírat nové ročníky víceletých gymnázií pro školní rok 2026/2027. Tento krok by postihl například gymnázia v Nové Pace, Hořicích, Náchodě, Hostinném a dalších městech," uvádějí ve výzvě. Takzvaná venkovská gymnázia mají podle nich zásadní význam pro vzdělanost regionu.
"Zrušení víceletých gymnázií by znamenalo omezení přístupu ke vzdělání, nárůst dojíždění a oslabení regionálního školství," uvádí také petice. Požaduje okamžité zrušení pokynů k neotevírání nových ročníků víceletých gymnázií, veřejné projednávání plánů na změny sítě škol za účasti rodičů žáků i odborníků a zajištění dostatečných kapacit pro víceletá gymnázia v kraji, aby žádné dítě nepřišlo o možnost volby a dostupnost kvalitního vzdělání.
V Královéhradeckém kraji je 16 gymnázií s víceletými obory, pět z nich je šestiletých a 11 osmiletých. Třináct z nich zřizuje kraj.
čtk, tb