Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Jak prezident zamíchá vládními kartami
včera 10:45

Konec sdílených koloběžek - Praha je od ledna zakáže

Praha od ledna zavede nový systém regulace sdílených dopravních prostředků, který počítá se zákazem poskytování elektrokoloběžek. Dnes to schválili radní města. Důvodem zákazu je dlouholetá kritika vozítek ze strany obyvatel a městských částí v centru Prahy, podle kterých parkující koloběžky překážejí v ulicích a jejich uživatelé především z řad turistů nebezpečnou jízdou po chodnících ohrožují chodce.

Nový systém regulace připravuje město od loňska a bude založený na smlouvách mezi městskou Technickou správou komunikací (TSK) a provozovateli kol a elektrokol, která bude možné odkládat jenom na k tomu určených místech. Sdílené elektrokoloběžky tuto možnost mít nebudou, čímž se fakticky znemožní jejich poskytování. TSK je podle schváleného materiálu bude v případě neoprávněného parkování v ulicích odstraňovat.

čtk, tb

Informační servis

