Jestli pošle do sněmovny rozpočet, to se odcházející vláda rozhodne začátkem listopadu
Vláda na začátku listopadu vyhodnotí aktuální situaci a rozhodne se, jestli má smysl do Sněmovny znovu posílat návrh státního rozpočtu na rok 2026. Na síci X to dnes uvedl končící premiér Petr Fiala (ODS). Na opětovné poslání rozpočtu do Sněmovny naléhá hnutí ANO, které sestavuje nový kabinet. Současná vláda to dosud považovala za zbytečné.
Fiala zdůraznil, že v současnosti nehrozí žádné škody kvůli tomu, že Sněmovna vzniklá po volbách návrh rozpočtu k projednání nedostala. Upozornil na to, že se dosud neuskutečnila ustavující schůze, po které se teprve mohou poslanci návrhy zákonů zabývat. Ustavující schůzi Sněmovny svolal prezident Petr Pavel na první listopadový týden.
Fialova vláda poslala návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun do Sněmovny na konci září. Mezitím se uskutečnily volby, návrhem se proto noví poslanci zabývat nemohou.
čtk, tb