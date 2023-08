Milion chvilek: Setkání s Nejedlým je poslední kapkou pro odvolání ministra Blažka

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Milion chvilek opět pořádá apel na premiéra, aby odvolal ministra spravedlnosti. Což je kombinace, ze které v roce 2019 - v době druhé Babišovy vlády, po nástupu Marie Benešové do resortu - vzešla série demonstrací, jež vyvrcholila zaplněnou Letenskou plání. Tentokrát je důvodem současný ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), pro kterého organizátoři připravili happening nazvaný „Poslední kapka Pavla Blažka“.

Děje se tak poté, co byl Blažek v minulém týdnu spatřen reportéry Seznam Zpráv u jednoho stolu s poradcem bývalého prezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým, kde jej - jak Blažek před restaurací reportérům nejasně vysvětloval - náhodou potkal, protože „bydlí za rohem“ a přišel se tam schovat před deštěm. Současně nebyl schopný vysvětlit, o čem se s Nejedlým u stolu bavil. „O všem možném,“ řekl před restaurací.

„Jak se zakecám, neodcházím,“ vysvětloval Blažek právě tuto středu horní parlamentní komoře po dotazu lidoveckého senátora Jiřího Čunka na zmíněnou schůzku. Narážel tím na fakt, že úkryt před deštěm trval – na rozdíl od srážek samotných - několik hodin. Senátorům zároveň sdělil, že na schůzce s Nejedlým neprobíral nic citlivého, co by souviselo například se zahraničně-politickou orientací Česka.

Blažkova nejedlá večeře

Podobně již svoji schůzku – který vysvětloval Blažek svému vládnímu a stranickému šéfovi Petru Fialovi (ODS). Premiér následně sdělil, že pokud by šlo o plánovanou schůzku, a nikoli náhodnou, jak tvrdí ministr spravedlnosti, byl by to důvod pro odchod z vlády.

Jak ve středu doplnil Fiala, Blažek má od vedení strany „žlutou kartu“, ale současně řekl, že na jeho setrvání ve funkci nic nemění ani fakt, že se ministr podle dalších informací Seznam Zpráv s Nejedlým sešel v nedávné době ještě jednou a to zhruba před čtvrt rokem. Situaci, která se těší velkému zájmu médií, lídři koalice projednají na večerním zasedání. Ráno Blažek vysvětloval kauzu právě Fialovi, místopředsedovi ODS Martinu Kupkovi a šéfovi sněmovního klubu ODS Markovi Bendovi, už v pondělí pak předsednictvu strany. Členská základna Pirátské strany bude kvůli Blažkovi hlasovat o opuštění koalice.

Pravděpodobné je, že pokud by šlo o kteréhokoliv jiného ministra, byl by již odvolán. Blažek má ale pověst pro Fialu nepostradalného muže, kterému je premiér hodně dlužen. Respekt jeho fungování v politice a justici nedávno popsal.

Blažek byl například klíčovým mužem v týdnech po předloňských sněmovních volbách, když fungoval jako spojka mezi vznikajícím Fialovým kabinetem a Pražským hradem, na kterém toho času úřadoval Miloš Zeman, a dopomohl zejména ke jmenování pirátského Jana Lipavského ministrem zahraničních věcí. Podobně Zemanovi a jeho okolí Blažek úspěšně rozmlouval předčasné jmenování předsedy Ústavního soudu, který by do funkce nastoupil po odstoupivším Pavlu Rychetském, což by ovšem nastalo po vypršení Zemanova prezidentského mandátu.

Milionu chvilek ale očividně Blažkovo vysvětlení nestačí. Happening má fungovat jako apel na premiéra Petra Fialu, aby Blažka z funkce odvolal. „Cílem je ukázat Petru Fialovi, že občanská společnost stojí za tím, aby nedůvěryhodného Pavla Blažka odvolal,“ vzkazují organizátoři s tím, že důvěra ve Fialův kabinet je „rekordně nízko“. CVVM nedávno naměřilo, že vládě důvěřuje pouhá čtvrtina populace.

Sněmovní volby by podle průzkumu agentury Median v červenci vyhrálo hnutí ANO se 33 procenty preferencí respondentů. Druhá ODS by získala 15 procent, třetí by skončili Piráti se ziskem 12 procent. Do sněmovny by se podle současného průzkumu vrátila SOCDEM s pěti procenty preferencí. Při součtu by současná koalice Spolu získala 24,5 procenta preferencí, PirStan 18,5 procenta. Většinu by tedy vládnoucí pětikoalice ve sněmovně nezískala. Farmář Ladislav Kašpar z Vojnic na Olomoucku otevřel svá pole pro samosběr. Zájemci si mohou vlastnoručně sklidit mrkev, cibuli, zelí či červenou řepu nebo si odnést na poli vypěstované melouny. Samosběr zákazníky vyjde o dost levněji než nákup v supermarketech. "Předpokládám, že dnes si k nám pro zeleninu přijdou zhruba tři tisíce lidí," prohlásil farmář. Podle dalších informací musel odpoledne akci odvolat, protože auta zájemců ucpala přilehlé komunikace. Dále se odvíjí debata o setkání ministra spravedlnosti Pavla Blažka s Martinem Nejedlým a o jejich vzájemném vztahu. Lobbista a bývalý poradce Miloše Zemana si nově vzpomněl, že se s Blažkem setkal také před čtyřmi měsíci; ale neví, jestli náhodou, nebo plánovaně. Blažek setkání popírá. Indická sonda nesená raketou, která odstartovala 14. července, přistála na odvrácené straně Měsíce. Indie se tak stala po Američanech, Sovětech a Číňanech teprve čtvrtou zemí, které se podobný manévr podařil. Jedním z hlavních cílů sondy je najít led, tedy vodu, z níž by mohly budoucí mise vyrábět kyslík pro astronauty i vodík jako palivo do lodí. Nejvyšší vyplácený starobní důchod v Česku činí 241 725 korun, nejnižší důchod pak 43Kč. Zveřejnilo to Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě žádosti podle paragrafu 106 o svobodném přístupu k informacím. Podrobnosti neuvedlo.

