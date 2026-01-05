Maduro u soudu v New Yorku odmítl veškerá obvinění, slyšení bude 17. března
Venezuelský prezident Nicolás Maduro se před newyorským soudem označil za nevinného a odmítl veškerá obvinění z obchodování s drogami. Termín dalšího slyšení dnes soudce Alvin Hellerstein stanovil na 17. března. Maduro spolu s manželkou Cillií Flores stanuli poprvé před soudem na Manhattanu poté, co byli v sobotu v Caracasu zajati americkými speciálními silami a převezeni do USA. Při odchodu ze soudní síně se Maduro podle médií označil za válečného zajatce.
"Jsem slušný muž, prezident své země," prohlásil Maduro. Podle listu The New York Times (NYT) Madurův právní zástupce uvedl, že jeho klient odmítl všechny čtyři body obvinění, která proti němu byla vznesena. Americká ministryně spravedlnosti Pam Bondi již dříve sdělila, že úřady v New Yorku dvojici obvinily z různých trestných činů, například drogového a teroristického spolčení či spolčení za účelem pašování kokainu do USA.
V případě odsouzení hrozí Madurovi doživotní vězení. Madurovým právním zástupcem je podle agentury Bloomberg zkušený advokát Barry Pollack, který dříve zastupoval například zakladatele serveru Wikileaks Juliana Assange. Podle serveru NBC News Madurův právní tým nyní neusiluje o jeho propuštění na kauci. Soudce Hellerstein sdělil, že žádost o propuštění na kauci lze podat i později.
Před soud byli Maduro se ženou předvedeni v poledne místního času. Jednalo se o krátké, ale nezbytné slyšení, které zřejmě odstartuje dlouhý právní spor ohledně zákonnosti souzení Madura v USA. Maduro i jeho manželka měli u soudu sluchátka pro překlad angličtiny do španělštiny. Do budovy byli přepraveni helikoptérou a obrněnými vozy ráno místního času z brooklynské věznice.
Když byl odváděn ze soudní síně Maduro podle NYT španělsky zvolal "jsem válečným zajatcem". Očekává se, že Madurovi právní zástupci budou argumentovat tím, že prezidentovo zatčení bylo nelegální a že má jako hlava svrchovaného státu imunitu před stíháním.
Spojené státy v sobotu časně ráno při útoku unesly Madura a jeho manželku, které dopadly v jejich domě na vojenské základně. Americký prezident Donald Trump uvedl, že USA budou Venezuelu dočasně "spravovat", ministr zahraničí Marco Rubio však v neděli zdůraznil, že Washington nehodlá zemi vládnout s výjimkou vymáhání stávající "ropné karantény". Trump v neděli rovněž naznačil, že usiluje o další rozšíření amerického vlivu na západní polokouli.
Ve 25stránkovém obvinění americké úřady Madura a další viní ze spolupráce s drogovými kartely za účelem vývozu tisíců tun kokainu do USA. Maduro i jeho žena zároveň již roky čelí americkým sankcím. čtk