Konec koordinátora v bitcoinové kauze podle prezidenta Pavla "není moc srozumitelný"
Prezident Petr Pavel nepovažuje situaci kolem konce koordinátora objasňování takzvané bitcoinové kauzy Davida Uhlíře za srozumitelnou. Nerozumí tomu, co je v pozadí, řekl dnes novinářům před jednáním s ministrem zahraničí Janem Lipavským (nestr.).
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) v pondělí ke konci koordinátora uvedla, že úspěšně splnil zadání spočívající v tom, aby ministerstvo od počátku postupovalo transparentně, předvídatelně a v souladu s právem. Poradcem byl Uhlíř od 19. června, do konce srpna měl odevzdat zprávu se svými zjištěními a doporučeními. Z vyjádření tiskového oddělení úřadu pro ČTK vyplývá, že zpráva nevznikne a ministerstvo Uhlířovi vyplatí 160.000 korun plus DPH, což je polovina původně sjednané částky.
Server Seznam Zprávy dnes uvedl, že Uhlíř se chystal v závěrečné zprávě uvést, že smlouva mezi od odsouzeným obchodníkem s drogami Tomášem Jiřikovským a ministerstvem spravedlnosti na miliardový bitcoinový dar je od počátku neplatná, protože kryptoměna velmi pravděpodobně pocházela ze zločinu. Server to dává do souvislosti s koncem koordinátora.
"Moc srozumitelné to není. Také tomu sám nerozumím, co je v pozadí, ale rád se o tom dozvím víc," řekl dnes Pavel.
čtk, tb