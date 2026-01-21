Kanadská armáda se připravuje na případnou americkou invazi
Kanadská armáda vypracovala modelovou reakci na případnou invazi Spojených států. S odkazem na kanadský list The Globe and Mail to napsala agentura AFP. List nicméně dodal, že podle dvou nejmenovaných zdrojů z kanadské vlády, které ho s obsahem armádního dokumentu seznámily, je nepravděpodobné, že by USA napadly Kanadu. Americký prezident Donald Trump v minulosti opakovaně uvedl, že Kanada by se měla stát součástí Spojených států.
V případě invaze by podle zdrojů listu americké síly dokázaly kanadské pozice na souši i na moři překonat během dvou dnů. Kanada podle nich nemá dostatečné vojenské kapacity k přímému odporu, a proto by se obrana opírala o povstaleckou kampaň zahrnující přepady a taktiku "udeř a uteč", podobnou té, kterou používali bojovníci v Afghánistánu proti sovětským a později americkým silám. Kanada by také pravděpodobně požádala o pomoc Británii a Francii.
List zdůraznil, že připravovaný model je pouze koncepčním a teoretickým rámcem, nikoli konkrétním vojenským plánem s operačními pokyny. Kanadská armáda se k informacím listu bezprostředně nevyjádřila.
Trump po svém znovuzvolení v roce 2024 opakovaně označoval Kanadu za 51. stát USA a tvrdil, že případné připojení by bylo pro Kanadu výhodné. V noci na úterý na své sociální síti Truth Social zveřejnil digitálně upravený snímek, na němž hovoří se světovými lídry v Oválné pracovně, kde je umístěna velká mapa zobrazující Kanadu jako součást USA.
čtk, tb