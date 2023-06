Je to názor. Soud osvobodil učitelku obviněnou za popírání válečných zločinů na Ukrajině

Geoffrey Hinton

Ve stejnou chvíli, kdy na Kyjev po začátku ruské války dopadaly ruské střely, tvrdila učitelka Martina Bednářová ve třídě Základní školy Na dlouhém lánu v Praze svým žákům, že nic takového se neděje. Když ji žáci upozorňovali na zabíjení civilistů na Ukrajině nebo jí řekli, že viděli ve zprávách hořící město, sdělila jim, že “ČT1 patří do skupiny médií, která jsou vázána na miliardáře Sorose. A o tom víme přesně, komu je poplatný”.

Bednářová také žákům sdělila, že Rusové na Donbase byli systematicky vražděni od roku 2014, a to „jenom proto, že to byli Rusové. A byli likvidováni vlastně opravdu ukrajinskými nacistickými skupinami tak, že se zatloukly dveře do baráku, ten barák se zapálil, stáhli se ti lidé zaživa z kůže, vraždily se děti a tak dále“. O Vladimiru Putinovi pak mluvila přeneseně jako o člověku, jehož varování zkrátka Ukrajina neuposlechla.

Žáci osmé třídy si tvrzení, která jim učitelka nabízela v hodině českého jazyka zaměřené na mediální gramotnost, nahráli a záhy o tom začala informovat média. Škola pak učitelku Bednářovou propustila kvůli šíření dezinformací, následně ji obvinilo státní zastupitelství. Za trestný čin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy na Ukrajině jí státní zástupce navrhoval podmíněně odložené vězení na osm měsíců se zkušební dobou na dva roky. Obvodní soud pro Prahu 6 ji však ve čtvrtek osvobodil.

„Nevhodnými metodami ovlivňovala žáky, ale za toto už byla postižena tím, že dostala výpověď v práci. Soud tedy má za to, že za toto selhání již byla postižena prostředky mimo oblast trestního práva,“ zdůvodnila soudkyně Klára Jantošová rozsudek. “Soud nedošel k závěru, že by se jednalo o explicitní popírání, ospravedlňování závažných zločinů.“

"Výroky jsou zjevně odrazem názorů a postojů obžalované, jejím vnímáním historie a reality, což je názor. Za názor paní obžalovaná být souzena nemůže a nebude," dodala soudkyně. Bednářová pro přítomné novináře rozsudek komentovat nechtěla s argumentem, že nejsou z nezávislých médií. Řekla jim pouze to, že by jí měli pogratulovat.

Státní zástupce Richard Petrásek naopak upozornil, že obžalovaná žena nikdy neprojevila sebereflexi za to, že “zneužila hodinu pro ruskou masáž dětí”, když jim sdělovala svůj názor “sesbíraný na proruských dezinformačních webech a z přepisu projevu prezidenta Putina”. S rozsudkem není spokojen a oznámil, že se proti němu odvolá - za společensky nebezpečné považuje hlavně to, že vše, co pojmenoval, se dělo před dětmi ve škole.

K soudu již bývalou učitelku doprovodili někteří členové konspiračního a dezinformačního společenství PRAK (Proti represi a kriminalizaci), jako je spisovatelka Lenka procházková, která se na dezinformační scéně angažuje už několik let, nebo bývalý místopředseda KSČM Josef Skála, jenž byl nedávno pravomocně odsouzen k osmiměsíční podmínce za popírání masakru polských válečných zajatců v Katyni.

Spolek PRAK zřídil pro učitelku Bednářovou už po jejím propuštění transparentní účet a lidé jí na něj posílají peníze. Dezinformační scéna ji už měsíce oslavuje jako odvážnou oběť celosvětového spiknutí proti pravdě a svobodě.

Aktuální průzkumy k tomu, kolik českých učitelů podléhá dezinformacím o válce na Ukrajině, v Česku neexistují. V roce 2021 zkoumala Univerzita Palackého, kolik učitelů obecně podlého dezinformacím, a zjistila, že jde zhruba o deset procent pedagogů. Z výzkumu vyplynulo, že 61,14 procenta českých pedagogů je schopno správně posuzovat pravdivost výroků, 15,59 procenta českých pedagogů uznává, že není schopno dané výroky relevantně posoudit a 10,41 procenta českých pedagogů posuzuje pravdivost předložených výroků chybně, věří nepravdivému obsahu, dezinformacím, konspiracím, hoaxům a mýtům. Ivana Svobodová

