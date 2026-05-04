Íránská armáda: Zaútočíme na americké lodě, pokud se přiblíží k Hormuzskému průlivu
Íránská armáda varovala, že zaútočí na americké lodě, pokud se přiblíží k Hormuzskému průlivu. Íránské vojenské velení tak reagovalo na nedělní oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že plavidla USA budou doprovázet Hormuzským průlivem lodě, které v oblasti uvázly v předchozích týdnech kvůli válce Spojených států a Izraele s Íránem, v níž nyní platí křehké příměří.
"Varujeme všechny zahraniční ozbrojené síly, zejména agresivní americkou armádu, že bude terčem útoku, pokud se přiblíží či vstoupí do Hormuzského průlivu," uvedl podle AFP představitel vedení íránských ozbrojených sil Alí Abdolláhí. Podle televize Al-Džazíra zdůraznil, že správa Hormuzského průlivu je v rukou íránské armády. Obchodním lodím a tankerům vzkázal, aby do průlivu nepluly bez koordinace s íránskou armádou, aby nebyla ohrožena jejich bezpečnost.
Už dříve v noci na pondělí předseda bezpečnostního výboru íránského parlamentu Ebráhím Azízí uvedl, že Teherán by mohl považovat americký doprovod lodí za porušení příměří. To platí od 8. dubna a původně bylo dvoutýdenní. Trump ovšem oznámil, že ho prodlužuje do doby, než Írán předloží jednotný mírový návrh a budou dokončena jednání. Ta ale uvázla na mrtvém bodě.
Po 28. únoru, kdy USA a Izrael společnými útoky na Írán válku začaly, zablokoval Teherán dopravu přes Hormuzský průliv, jímž před válkou procházela asi pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu. Trump v neděli oznámil, že americká armáda začne Hormuzským průlivem doprovázet lodě, které v oblasti uvázly.
Americká média, včetně deníku The Wall Street Journal (WSJ), stanice CNN či serveru Axios zdůraznila, že Trump se vyhnul použití slova "eskortovat". Podle zdrojů WSJ plán nyní nezahrnuje doprovod plavidel loděmi amerického námořnictva. Server Axios citoval nejmenovaného amerického představitele, podle něhož americké lodě budou jen poblíž, aby zabránily íránským útokům na obchodní lodě. Podle CNN zůstává kolem celého plánu řada nezodpovězených otázek.
Podle AP americká armáda vytvořila bezpečnostní zónu jižně od obvyklých námořních tras v Hormuzském průlivu a vyzvala posádky obchodních lodí k úzké koordinaci s ománskými úřady. USA také varovaly, že plout v blízkosti obvyklých tras je extrémně nebezpečné i kvůli minám, které se tam mohou nacházet.
Operaci v Hormuzském průlivu, kterou nazval Projekt Svoboda, oznámil Trump několik hodin poté, co Teherán uvedl, že zkoumá reakci USA na svůj nejnovější návrh na ukončení války.
Íránský návrh předaný USA minulý týden prostřednictvím Pákistánu, který jednání mezi Washingtonem a Teheránem zprostředkovává, podle íránských médií neobsahuje v této fázi jednání o jaderném programu. Ten přitom USA a Izrael označují za hlavní důvod útoků na Írán, jelikož ho považují za hrozbu. Teherán tvrdí, že mu jde o mírové využití uranu, ačkoliv ho obohacuje výrazně nad úroveň k tomu potřebnou.