Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Sudetští Němci se vracejí
13:30

Pavel a Stubb: Rusko zůstane nejvážnější výzvou pro evropskou bezpečnost

Bez ohledu na to, kdy a jak skončí konflikt na Ukrajině, Rusko bude i nadále nejvážnější bezpečnostní výzvou pro Evropu. Prezident Petr Pavel se na tom shodl se svým finským protějškem Alexanderem Stubbem na jednání v Praze. Podle Pavla je proto třeba v tomto směru podnikat společné kroky nejen na půdě Evropské unie, ale i Severoatlantické aliance. Finský prezident dnes hovořil mimo jiné o ukrajinských zkušenostech s moderní válkou, které jsou podle něj unikátní a mohou pomoci Evropě.

"Místo abychom hovořili o tom, co Ukrajina potřebuje od Evropy, možná bychom měli začít přemýšlet také o tom, co my v Evropě potřebujeme od Ukrajiny," řekl finský prezident. Evropa se podle něj musí vymanit z myšlení, že pouze ona pomáhá Ukrajině. "Není tu jiná armáda v Evropě nebo ve Spojených státech, která je schopna vést moderní válku tak, jako ji vede Ukrajina dnes," podotkl. Dodal, že její zkušenosti jsou využitelné i v jiných regionech, například v konfliktu na Blízkém východě.

Prezidenti debatovali právě o pokračující válce na Ukrajině a nutnosti napadenou zemi nadále podporovat a pracovat na mírovém řešení. Stubb zároveň ocenil pokračování české muniční iniciativy, která pro Ukrajinu zajišťuje dodávky dělostřelecké munice.

Pavel Stubba označil za jeden z nejhlasitějších i nejsrozumitelnějších hlasů v Evropě, co se týče budoucnosti Evropy, vztahů ke Spojeným státům, ale i k Rusku a Číně. "Finsko je pro nás nejenom velmi dobrým spojencem, dnes už i v NATO, ale zároveň je také zemí, se kterou sdílíme mnoho společných názorů na současný vývoj," řekl český prezident.

Tématem byla i Evropská unie, podle Pavla musí státy pracovat na tom, aby byla konkurenceschopnější a bezpečnější, ale také aby byla schopna rychle a efektivně reagovat na změny. "Shodli jsme se i na tom, že evropská bezpečnost musí být založena na vlastních kapacitách a schopnostech, ale také na mnohem silnější vůli se bránit se samostatně, případně i bez účasti Spojených států, pokud by taková situace nastala" řekl Pavel.

Neznamená to podle něj oslabení transatlantické vazby, ale posílení evropských schopností. Také podle Stubba je nutné více spolupracovat v evropském rámci a posilovat evropský pilíř NATO.

