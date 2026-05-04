Babiš: Jsem rád, že kolega Landovský to vzal, protože vidí do střev NATO
Český premiér Andrej Babiš jednal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem o navyšování obranných výdajů v rámci aliance. Česká vláda se na to soustředí, řekl předseda vlády novinářům při příchodu na summit Evropského politického společenství v Jerevanu. Následně setkal také se srbským premiérem Djurem Macutem a moldavskou prezidentkou Maiou Sandu.
"Jsem rád, že kolega Landovský to vzal, protože vidí do těch střev NATO," řekl Babiš o bývalém velvyslanci Česka při Severoatlantické alianci Jakubovi Landovském, který se stane vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči alianci.
Babiš řekl, že navyšování obranných výdajů vidí optimisticky. "My tomu samozřejmě podřídíme všechno, protože je to taková výzva. Vždy, když mě někdo k něčemu vyzývá, tak jdu po tom," prohlásil předseda české vlády.
Jmenování Landovského premiér oznámil minulý týden s tím, že si od toho slibuje naplnění závazku vůči NATO, tedy vydávat na obranu nejméně dvě procenta hrubého domácího produktu.
Babiš se také měl vůbec poprvé setkat s britským premiérem Keirem Starmerem. Summit příležitostí krátce se setkat s evropskými lídry, schůzky jsou však vzhledem k velkému počtu účastníků a náročné organizaci krátké, poznamenal Babiš. "Není to tak, že někam jedeme s delegací a děláme business. Ale je to dobré, protože člověk může prohodit pár slov k aktuálním věcem," dodal.
Uvedl, že na nedělní večeři evropských lídrů seděl vedle norského premiéra Jonase Gahra Störea a že se domluvili na bilaterální návštěvě. "Já jsem se tam vždycky chystal do jejich onkologické nemocnice. A samozřejmě oni jsou největší výrobci plynu," řekl Babiš.
Rovněž sdělil, že po jeho levé straně seděl lucemburský premiér Luc Frieden a poblíž byl i belgický předseda vlády Bart De Wever. "Tak jsme v rámci večeře vlastně diskutovali," poznamenal.
Evropští lídři se na summitu mají zabývat mimo jiné energetickou a hospodářskou bezpečností, aktuální geopolitickou situací a posilováním stability v Evropě.