Evropa musí snížit závislost na dovozu fosilních paliv i v obraně, říká Ursula von der Leyen
Evropa musí snížit své závislosti ve třech oblastech: na dovážených fosilních palivech, v obraně a rovněž, pokud jde o dodavatelské řetězce. Při příjezdu na jednání Evropského politického společenství to v Jerevanu uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen.
Šéf unijních summitů António Costa ocenil přítomnost vůbec prvního mimoevropského vůdce - kanadského premiéra Marka Carneyho na schůzce v Arménii. Summit se odehrává v době energetické krize, která je důsledkem války USA a Izraele s Íránem. Ceny paliv vzrostly v souvislosti se zastavením přepravy v klíčovém Hormuzském průlivu.
"Budeme diskutovat o tématu nezávislé Evropy. Jsme nadměrně závislí na dovozu fosilních paliv. Musíme se zaměřit na naše vlastní, domácí zdroje energie, které jsou levnější a spolehlivé," řekla von der Leyen. Druhou oblastí, kde je potřeba posílit nezávislost, je podle ní obrana. "Musíme navýšit své vojenské schopnosti, abychom byli schopni se chránit a bránit," dodala.
Předsedkyně unijní exekutivy rovněž dlouhodobě prosazuje posílení odolnosti a diverzifikaci dodavatelských řetězců EU, aby se snížily některé závislosti (například na Číně) a zvýšila se bezpečnost v reakci na geopolitické otřesy. V Jerevanu v této souvislosti zdůraznila důležitost uzavírání obchodních dohod s partnery po celém světě, naposledy 1. května začala prozatímně platit dohoda mezi EU a uskupením Mercosur. Spolu s Mercosurem uzavřela Evropská unie od znovuzvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem obchodní dohody i s Indií, Indonésií, Austrálií a Mexikem.
Osmé zasedání Evropského politického společenství se koná pod heslem Budování budoucnosti: Jednota a stabilita v Evropě a schůzky se vůbec poprvé účastní neevropský lídr, kanadský premiér Mark Carney. Celkem 48 prezidentů a premiérů bude diskutovat o užší spolupráci a koordinaci potřebné k posílení demokratické odolnosti a rovněž ekonomické a energetické bezpečnosti. Summitu budou společně předsedat předseda Evropské rady António Costa a arménský premiér Nikol Pašinjan. Česko v Jerevanu zastupuje premiér Andrej Babiš.
"Je pro mě vždy potěšením setkat se s premiérem Markem Carneym, přítelem a klíčovým spojencem Evropy," napsal na sociální síti X Costa. Podle šéfa unijních summitů to ukazuje na "blízkost a sounáležitost" Evropy a Kanady. "Kanada a EU společně pevně stojí za obranou mezinárodního řádu založeného na pravidlech a multilateralismu. Jsme odhodláni i nadále prohlubovat naše strategické partnerství," dodal Costa.