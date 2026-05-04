Čapí hnízdo: Soud uložil Nagyové tříletou podmínku a trest půl milionu korun
Za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU dnes Městský soud v Praze potrestal europoslankyni Janu Nagyovou (ANO) v kauze Čapí hnízdo tříletou podmínkou se zkušební dobou na pět let a peněžitým trestem 500 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný, její obhájce proti němu podal odvolání k Vrchnímu soudu v Praze. Nagyová v závěrečné řeči vinu opětovně odmítla, z vyhlášení rozhodnutí se omluvila.
V kauze je obžalovaný i premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, Sněmovna ho ale počátkem letošního března nevydala ke stíhání, a trestní řízení je tak v jeho případě přerušené. O jeho vině tak městský soud dnes rozhodovat nemohl.
Městský soud obžalované v minulosti dvakrát nepravomocně osvobodil, oba rozsudky ale zrušil Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí, které padlo před tím, než Babiš znovu získal poslaneckou imunitu, navíc odvolací soud zavázal městský soud k tomu, aby Babiše a Nagyovou uznal vinnými.
Soudce Jan Šott v odůvodnění pondělního rozhodnutí zopakoval, že je městský soud názorem odvolacího soudu vázán. Řekl, že městský soud není oprávněný hodnotit, nakolik přesvědčivě odvolací soud své závěry odůvodnil, nebo jak komplexní dokazování provedl. Podotkl, že z předchozích rozhodnutí trestního senátu je zjevné, že se závěry Vrchního soudu v Praze nesouhlasí, usnesení nadřízeného soudu však musí respektovat. "Nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Nagyová by neměla být odsouzena," řekl Šott.
Obžaloba v kauze Čapí hnízdo tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle vyšetřovatelů to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Babiš i Nagyová vinu dlouhodobě odmítají.
V trestním řízení proti Babišovi nelze pokračovat po dobu trvání jeho nynějšího poslaneckého mandátu. Pokud by Babiš získal mandát i v dalších sněmovních volbách, rozhodovala by o jeho případném vydání dolní komora v novém složení.