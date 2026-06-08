Írán zastavil útoky na Izrael, pokud ale Izraelci budou dál ostřelovat Libanon, obnoví je
Velitelství íránských ozbrojených sil dnes oznámilo ukončení vojenských operací proti Izraeli. Zároveň ale varovalo, že v případě dalších izraelských útoků na Libanon je obnoví, přičemž nové údery budou drtivější než ty nedávné. Prohlášení velitelství zveřejnila íránská agentura Fars, píše agentura Reuters.
Írán vyslal v neděli večer na Izrael několik balistických střel s tím, že tak činí v odvetě za izraelské útoky na jižním předměstí Bejrútu. Izraelská armáda posléze provedla vzdušné údery v několika oblastech Íránu. Vzájemné útoky byly první od příměří z 8. dubna, které utlumilo regionální válku zažehnutou americko-izraelskými útoky 28. února.
Íránské prohlášení přišlo krátce po dvou krátkých příspěvcích amerického prezidenta Donalda Trumpa na sociální síti Truth Social. V prvním vyzval Írán a Izrael, aby na sebe okamžitě přestaly střílet a v druhém uvedl, že obě země usilují o uzavření okamžitého klidu zbraní.
Od nedělního večera vyslal Írán na Izrael téměř 30 balistických střel a proíránští jemenští Húsíové dvě střely. Dnes to novinářům řekl představitel izraelské armády. Izrael naopak v Íránu zaútočil na systémy protivzdušné obrany a také zařízení petrochemického průmyslu v přístavu Bandar Máhšahr, ve kterém se podle armády vyrábí chemické látky používané při odpalování balistických střel.
čtk, tb