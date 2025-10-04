Hřib: Máme teď silný pirátský klub
Piráti budou mít ve sněmovně silný poslanecký klub, který začne okamžitě pracovat, řekl po sečtení většiny volebních hlasů předseda strany Zdeněk Hřib. Ocenil, že strana splní svůj cíl a porazí další opoziční hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Za příjemný bonus pokládá, že se do dolní komory nedostane hnutí Stačilo!. Má také radost z vysokého počtu zvolených žen. Dodal, že skončí-li Piráti v opozici, budou tvrdí a konstruktivní. Chtějí brzdit extremismus, hlídat, aby se nekradlo, a bránit veřejnoprávní média.
„Děkuji zejména všem voličům a voličkám, že díky nim máme teď silný pirátský klub,“ řekl Hřib na tiskové konferenci, na kterou ho doprovodili budoucí poslanci. „Ještě nejsou sečtené všechny hlasy. Blížíme se k devíti procentům, vypadá to zhruba na 17 poslanců a poslankyň. Uvidíme, jak sčítání nakonec doběhne. Výsledek má o to větší váhu, když se podíváme, kde jsme byli před půl rokem, kdy nás mnozí už odepisovali,“ podotkl šéf Pirátů. Na kandidátkách Pirátů se do sněmovny zřejmě dostaly i dvě zástupkyně Zelených, budou součástí pirátského klubu.
Za nadšeného potlesku návštěvníků volebního štábu na pražském hlavním nádraží Hřib řekl, že Piráti chtějí nakopnout modernizaci státu a bojovat za zachování svobod a za to, aby se Česko nepřibližovalo Rusku. Celkové výsledky voleb, v nichž zvítězilo hnutí ANO, nejsou podle něj úplně šťastnou zprávou pro Česko. Zopakoval, že Piráti nepůjdou do koalice s ANO, Motoristy ani SPD.
„Jsme schopni prosazovat náš program dokonce i z opozice, tak jak jsme to dělali v letech 2017–2021,“ řekl s tím, že je to složitější. „Ale nic to nemění na tom, že naše priority zůstávají stejné a budeme se o ně aktivně zasazovat ve sněmovně,“ dodal. Před povolebními vyjednáváními, která Piráti zahájí v neděli, však nechtěl jasně vyjádřit, zda Piráti v opozici skutečně skončí.
Zejména mladí příznivci Pirátů předtím za hudebního doprovodu bouřlivě oslavovali nejprve překonání sedmiprocentní hranice, poté přeskočení Motoristů, přeskočení SPD a zisk osmi procent hlasů. Hřib sice původně uváděl, že strana cílí na zisk přes deset procent a dvacítku poslanců, s průběžnými výsledky ale vyjádřil spokojenost. „Devět procent by bylo fajn,“ shrnul.
Poslankyní se zřejmě stane spolupředsedkyně Zelených na kandidátce Pirátů, někdejší diplomatka Gabriela Svárovská. „V otázkách ochrany přírody a krajiny jsme našli opravdu velkou shodu,“ uvedla. Hřib doplnil, že Piráti a Zelení zůstanou dvěma samostatnými stranami. Šéf Pirátů také zmínil, že by rád zůstal řadovým pražským zastupitelem. Považuje za dobré, když je poslanec v kontaktu s komunální politikou. Do půl roku by mělo být po jednání s koaličními partnery na magistrátu jasné, kdo jej nahradí v roli náměstka primátora.