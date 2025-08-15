0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ukaž, na jaké straně jsi
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
včera 08:39

Hodiny před summitem Trumpa a Putina zasáhla ukrajinská armáda ruskou loď s municí

Zvláštní síly ukrajinské tajné služby SBU a další jednotky zasáhly ruskou nákladní loď s municí a součástmi dronů z Íránu v přístavu Olja v ruské Astrachaňské oblasti. Ukrajinské drony také v noci na dnešek zaútočily na rafinérii v Syzrani ležící na Volze na jihovýchodě evropské části Ruska, informovaly různé telegramové kanály. Mořský přístav Olja v deltě Volhy je důležitý logistický bod pro dodávky vojenského materiálu z Íránu do Ruska.

Mohlo by vás zaujmout:

Dnes pozdě večer se v aljašském Anchorage sejde americký prezident Donald Trump se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem, aby jednali o možnostech ukončení války na Ukrajině, kterou ruská armáda na Putinův rozkaz napadla únoru 2022.

↓ INZERCE

Informační servis

Zobrazit starší zprávy