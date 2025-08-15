Hodiny před summitem Trumpa a Putina zasáhla ukrajinská armáda ruskou loď s municí
Zvláštní síly ukrajinské tajné služby SBU a další jednotky zasáhly ruskou nákladní loď s municí a součástmi dronů z Íránu v přístavu Olja v ruské Astrachaňské oblasti. Ukrajinské drony také v noci na dnešek zaútočily na rafinérii v Syzrani ležící na Volze na jihovýchodě evropské části Ruska, informovaly různé telegramové kanály. Mořský přístav Olja v deltě Volhy je důležitý logistický bod pro dodávky vojenského materiálu z Íránu do Ruska.
Dnes pozdě večer se v aljašském Anchorage sejde americký prezident Donald Trump se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem, aby jednali o možnostech ukončení války na Ukrajině, kterou ruská armáda na Putinův rozkaz napadla únoru 2022.