Hlaváček: Výsledek jednání o koalici oznámí strany příští úterý či středu. Dál jsou jednání s Piráty
Výsledek jednání o pražské koalici plánují STAN a Spolu (ODS a TOP 09) oznámit příští týden v úterý, nebo ve středu - po dokončení schůzek o programu a jednání zastupitelských klubů. Novinářům to řekli lídři STAN Petr Hlaváček a Spolu Tomáš Portlík (ODS). Čtvrteční ustavující jednání zastupitelstva plánují strany podle Hlaváčka přerušit do 19. listopadu. Dodal, že jednání s Piráty jsou v tuto chvíli o něco dál než s Prahou sobě.
Jednání o pražské koalici začala v týdnu po komunálních volbách a vede je vítězné hnutí STAN. V současnosti je podle vyjádření politiků jasné, že koalici bude tvořit STAN a Spolu, které zvažují přibrání třetího partnera. Tím může být Praha sobě, či Piráti. Spolupráci s hnutím ANO všechny subjekty vyloučily.
Hlaváček řekl, že do neděle budou dokončeny schůzky programových týmů k jednotlivým oblastem, kterých bude kolem 40. Následovat bude v pondělí jednání zastupitelského klubu STAN a ve stejný den, či o den později klubu Spolu. "V úterý, nebo ve středu všechny obeznámíme s výsledkem," řekl pravděpodobný budoucí primátor.
Další schůzka hlavních vyjednávacích týmů bude následovat ve čtvrtek odpoledne, kdy se zástupci STAN a Spolu sejdou s Prahou sobě. V pondělí pak bude další schůzka s Piráty a poté další s Prahou sobě. Hlaváček dodal, že s Piráty jsou jednání o něco dál. "S kolegy z Pirátské strany možná jsme o trošičku dál, že definujeme úplně malé rozdíly v programech," řekl.
Portlík dodal, že jednání s Piráty jsou podle něj jednodušší, protože je to samostatný subjekt, zatímco Praha sobě kandidovala v koalici se Zelenými a lidovci. "Řekli jsme, že respektujeme to, co bude chtít STAN, ale děláme to společně," doplnil.
Lídryně Pirátů Tereza Nislerová po úterní schůzce označila jednání za konstruktivní. Shoda podle ní již existuje v oblastech sociálních věcí či životního prostředí, programové týmy se však ještě budou zabývat zásadními gescemi, jako jsou finance, územní rozvoj či bydlení.
Tento čtvrtek se bude konat ustavující zastupitelstvo hlavního města, o kterém Hlaváček dříve avizoval, že jej strany plánují přerušit, aby měly více času na dojednání koalice. Dnes upřesnil, že to bude o dva týdny. "Je dohoda, že přerušíme zastupitelstvo do 19. listopadu. To využijeme k tomu, abychom měli priority programového prohlášení a koaliční smlouvu," řekl.
Podle dosavadních informací by v případě účasti v koalici Praha sobě dostala dvě místa v jedenáctičlenné radě, a to gesce dopravy a majetku. Předseda strany Adam Scheinherr potvrdil, že s takovým rozložením jeho zastupitelský klub souhlasí. Pokud by v koalici byli Piráti, podle dřívějších vyjádření by měli v radě jedno místo, a to s gescemi majetku a bydlení. STAN by v případě trojčlenné koalice měl pět křesel a post primátora a Spolu čtyři radní.
Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN, získalo 17 mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo Spolu rovněž se 17 mandáty. Třetí Praha sobě bude mít 13 zastupitelů a čtvrté ANO 11 mandátů, Piráti získali sedm mandátů. Do zastupitelstva se nedostali vládní SPD a Motoristé. Dosud v Praze vládla koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN.