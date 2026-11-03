Faul 4:36. Několik stovek stávkujících pracovníků ČT došlo z Kavčích hor na shromáždění do centra Prahy
Několik stovek stávkujících pracovníků České televize (ČT) dorazilo po hodinovém pochodu od budovy Zpravodajství ČT na Kavčích horách na Václavské náměstí. V čele průvodu nesli transparent s nápisem Stávka. Bubnovali, pískali a skandovali "ČT nedáme" nebo "Veřejnoprávně, tak je to správně". Na náměstí I. P. Pavlova se účastníci akce spojili s pracovníky Českého rozhlasu (ČRo) a studenty mířícími z Tylova náměstí. Průvod pak následně čítal několik tisíc lidí. Společně v poklidu došli na Václavské náměstí, v jehož spodní části má od 16:36 začít shromáždění na podporu veřejnoprávních médií.
U pochodu asistovaly desítky policistů, kteří koordinovali dopravu zejména na magistrále. Průvod omezil provoz v několika frekventovaných ulicích a rovněž na Nuselském mostě, kde policisté ve směru do centra svedli auta do jediného pruhu a pouštěli je omezeně. Na dopravní omezení řidiče předem upozorňovali, na místě pak demonstranty doprovázeli pěšky i služebními vozy.
Účastníci protestu ČT nesli transparenty s nápisy "Kultura je veřejná služba", "Česká je láska, Česká je vaše", "Černou vysílat nechceme" nebo "Pro Vás, ne pro politiky". Další třímali cedule "Dětem pohádky, politikům otázky", "Máme Hele v ruce", "Večerníček by taky stávkoval", "Radši bych psala repku", "Nejsme vládní Netflix" nebo "ČT patří lidem".
K vidění byly i nápisy reprezentující jednotlivé redakce nebo veřejnoprávní pořady, třeba "Rádi se ptáme, a to nevzdáváme" či "Reportéři ČT: Tahle kauza nevyšumí". Nad hlavami demonstrantů se objevily i obrázky víly Amálky, duhových postaviček z dětského kanálu Déčko nebo zlatý Bludišťák. Sportovní redakce ČT přišla v hokejových dresech s nápisem "Faul 4:36" v narážce na to, že kritizovaný zákon o změně financování veřejnoprávních médií prošel ve Sněmovně v prvním čtením po půl páté ráno.
Organizátoři protestů vyvěsili už dříve plachty s nápisem "Stávka" na hlavní budově ČT a takzvaném Rohlíku, což je Objekt producentských center v televizním areálu. Podporu ČT na Kavčí hory přišli před zahájením pochodu vyjádřit například jazzový kytarista Rudy Linka nebo filmová dokumentaristka Olga Sommerová. Pořadatelé několikrát připomněli pravidla, aby pochod byl poklidný, tedy například pravidlo nehádat se a nenechat se vyprovokovat.
ČT a Český rozhlas (ČRo) při stávce omezily živé vysílání i zpravodajství. Moderátoři ČT24 od půlnoci uvádějí zprávy v černém oblečení, čtou je z papíru a za nimi je zhasnutý zpravodajský sál. Každou hodinu začínali prohlášením o stávce. Upravené je také vysílání ČRo Radiožurnál. Protesty organizují studenti či umělecké soubory divadel po celém Česku.
Zástupci vlády argumentují tím, že systém poplatků placených občany je v Evropě menšinový. Platí se v deseti zemích, 11 je dříve zrušilo a ostatní měly jiné způsoby financování. Premiér Andrej Babiš (ANO) důvody stávky ČT a ČRo odmítá. O omezení nezávislosti médií mu podle jeho slov nejde. Zrušení poplatků chce prosadit, protože je to součást programu, se kterým jeho hnutí vyhrálo volby. O nové podobě financování se podle něj povede diskuse ve Sněmovně. Opozice způsob projednání návrhu i jeho obsah kritizuje.