Opozice neprosadila doplnění programu o odvolání Okamury z čela sněmovny
Opozice neprosadila doplnění programu sněmovní schůze o návrh na odvolání Tomia Okamury (SPD) z čela dolní komory. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib zdůvodnil návrh zejména podobou jednání o zrušení televizního a rozhlasového poplatku předminulý pátek. Požadavek na Okamurovo odvolání podepsalo všech 92 opozičních poslanců ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Pro jeho zařazení na program hlasovalo 72 přítomných zákonodárců opozice, všech 87 přítomných poslanců koaliční většiny bylo proti.
Předseda Sněmovny má podle Hřiba garantovat to, že pravidla platí pro všechny. "Tomio Okamura v této odpovědnosti naprosto selhal," řekl předseda Pirátů, podle kterého Okamura nese politickou odpovědnost i za zásah ochranné služby vůči lidem, kteří tehdy sledovali poslanecké jednání z galerie pro veřejnost.
Hřib připomněl, že Okamura hned v úvodu prvního čtení vládní novely o převedení financování České televize a Českého rozhlasu z poplatků pod státní rozpočet nechal omezit řečnickou dobu pro poslanecká vystoupení a stanovit pevný čas pro hlasování. Názor nemohlo projevit 65 demokraticky zvolených poslanců, podotkl předseda Pirátů. "Jakým způsobem on (Okamura) jako třetí nejvyšší ústavní činitel tady reprezentuje Sněmovnu, tak to není k úsměvu, to je bohužel k pláči," řekl předseda lidoveckého klubu Marian Jurečka.
K bouřlivému nočnímu jednání o poplatcích se vvátili i další představitelé opozice. "Pošlapání všech pravidel vás znovu jenom usvědčuje z nekalých úmyslů. Nikdo nemůže věřit tomu, že jste ve skutečnosti neměli a nemáte za lubem reálně nasadit náhubek České televizi a Českému rozhlasu," uvedl předseda ODS Martin Kupka.
Čas 04:36, který tehdy Sněmovna stanovila vládní většinou hlasů na Okamurův návrh pro hlasování, se stal podle předsedy STAN Víta Rakušana symbolem vlády. "Je to symbol pohrdání lidmi, je to symbol pohrdání Parlamentem," míní.
Piráti ohlásili návrh na Okamurovo odvolání z čela dolní komory hned po úvodním sněmovním jednání o poplatcích předminulou sobotu. Okamura tehdy napsal, že na lži, útoky, výkřiky a nesmysly Pirátů nemá smysl jakkoli reagovat.
O odvolání Okamury opozice opakovaně neúspěšně usilovala začátkem roku. Hlavním důvodem byly jeho výroky v novoročním projevu.
Několik opozičních poslanců neúspěšně žádalo, aby Sněmovna nesouhlasila s účastí ruských reprezentantů na hokejovém mistrovství světa v příštím roce. Předseda TOP 09 a školského výboru Matěj Ondřej Havel odkazoval na usnesení tohoto výboru, podle kterého by dolní komora měla vyzvat pořadatelské Německo k tomu, aby neudělilo ruským hokejistům víza. "Nemůžeme si zvyknout na to, že ruská válka vůči Ukrajině je normální," zdůraznil Havel.
K programu schůze vystoupily čtyři desítky opozičních poslanců, z toho desítka s přednostním právem. Blok vyplnil i s hlasováním zhruba čtyři hodiny. Koalice předem ohlásila, že možnost nočního jednání tento týden navrhovat nebude.