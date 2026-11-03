Herci Národního divadla vyzvali k odstoupení ministra kultury Klempíře
Herci Taťjana Medvecká a Igor Orozovič jménem odborů Národního divadla vyzvali k odstoupení ministra kultury Otu Klempíře (za Motoristy) a ředitelku jeho kabinetu Barboru Šťastnou. Na demonstraci na podporu veřejnoprávních médií na pražském Václavském náměstí také požadovali stažení zákona, který mění způsob financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) i nového návrhu státní kulturní politiky. Ministerstvo kultury na žádost ČTK o vyjádření nereagovalo. Média veřejné služby při dnešním protestu podpořili také zástupci studentů.
Výzvu ke Klempířovu odstoupení uvítali i účastníci demonstrace, kteří zaplnili spodní polovinu Václavského náměstí. Na slova obou herců reagovali souhlasným křikem a potleskem.
V prohlášení projevily odbory ND znepokojení nad aktuálním politickým vývojem. Vyjádřily solidaritu se zástupci veřejnoprávních médií, kteří hájí svou profesní nezávislost, svobodu tvorby a odpovědnost vůči veřejnosti. Vyzvaly ke stažení návrhu zákona, který mění způsob financování ČT a ČRo. Vláda by podle nich měla ponechat současný systém, nebo o případné změně diskutovat s opozicí i s odbornou veřejností.
Zástupci studentů na demonstraci poděkovali veřejnoprávním médiím mimo jiné za popularizaci vědy, která podle nich není pro většinu ostatních médií atraktivní. Pochválili i otevírání prostoru pro umění či menšiny, tato role médií veřejné služby je podle nich nezastupitelná. "Chceme se vzdělávat, a to bez informací nejde," vzkázali.
Právě podporu od mladých lidí napříč republikou ocenil představitel odborů ČT Vlastimil Vojtěch. Zároveň zkritizoval to, že oslovení politici nevyslyšeli podněty odborářů. "Z tohoto důvodu budou odbory podporovat všechny akce, na jejichž konci budou nezávislá média veřejné služby," prohlásil. Zákon by podle něj měl ochránit média veřejné služby před zvůlí politiků. Premiéra Andreje Babiše (ANO) vyzval, aby přešel od proklamací k činům.
Šéfredaktor zpravodajství ČT Michal Kubal pak odmítl Babišovo vyjádření, že navrhovaná změna financování veřejnoprávních médií bude fungovat podobně, jako tomu je ve skandinávských zemích. "Tahle cesta nevede na sever, ta vede na východ. A slyšeli jsme, co všechno potom následuje," připomněl vyjádření předchozích řečníků o dopadech zrušení poplatků na Slovensku.
Reportér ČRo Martin Balucha zdůraznil, že veřejnoprávní média poskytují lidem spolehlivé zpravodajství. "Při poslechu zpravodajství Českého rozhlasu, sledování zpravodajství České televize se nemusíte ptát, kdo je vlastník, jaké má úmysly. Protože vlastníky Českého rozhlasu a České televize jste vy, naši posluchači a naši diváci," řekl.
Demonstranti si přinesli transparenty "Od médií ruce pryč" nebo "Nejdřív se vzdělejte, pak zkuste vládnout". Někteří zvolili nápisy v pohádkovém duchu jako "Ze sluchátka se ozvalo: Média nedáme", "Nemít poplatky vadí", "Tatínek vám vyhlásí válku" či "Neberte nám Večerníčka". Další účastníci pak svými transparenty mířili i na konkrétní koaliční politiky, například heslem "Nechci, aby na ČT Déčko běželo Rajchlovo péčko" v narážce na poslance Jindřicha Rajchla (SPD/PRO).
Zaměstnanci ČT a ČRo dnes stávkují proti plánu vládní koalice zrušit poplatky od lidí a firem a nahradit je financováním obou médií ze státního rozpočtu. Obávají se ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií. Demonstrace na podporu ČT a ČRo na Václavském náměstí se účastní tisíce lidí.
Odbory ND vyzvaly také k zastavení výběrového řízení na nového ředitele Národní galerie Praha a stažení nového návrhu Státní kulturní politiky. Žádají také konec zasahování grantové politiky ministerstva kultury, tyto zásahy označují za destruktivní.