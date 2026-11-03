Nejméně sedm letů v úterý v Evropě poznamenaly hrozby bombovými útoky
Nejméně sedm komerčních letů v úterý v Evropě poznamenaly hrozby bombovými útoky. Vyplývá to z informací stanic BBC News, Sky News a webu The Guardian. Terčem výhrůžek se staly lety z Británie a Dánska, které přistály v Polsku, dále spoj Británie, jenž přistál ve Španělsku, a dva stroje směřující do Bulharska, píše The Guardian. BBC uvádí, že bezpečnostní složky prohledaly také dva letouny na letišti v Římě. V letadlech se podle médií výbušniny nenašly. Zatím není jasné, zda spolu incidenty souvisejí ani kdo za hrozbami stojí.
Je to velmi neobvyklá situace, zejména s ohledem na pondělní podobné varování, které odklonilo let společnosti Wizz Air, jenž mířil z londýnského letiště Luton do Sofie, ale nakonec přistál v Budapešti, napsal The Guardian. Pondělní incident se ukázal jako planý poplach a letoun poté mohl pokračovat do své destinace. V úterý podle dostupných informací hrozby bombovými útoky postihly lety mimo jiné z Londýna, Kodaně, Manchesteru, Lisabonu nebo Dublinu.
Na letišti v Modlině u Varšavy neplánovaně přistálo letadlo aerolinií LOT, které letělo z londýnského letiště Heathrow a mělo přistát na varšavském letišti Fryderyka Chopina. Kvůli informaci, že je v něm výbušné zařízení, byl však stroj přesměrován do Modlina. Bezpečnostní složky asi na dvě hodiny letiště uzavřely. "Bombová hrozba byla odvolána," uvedlo později letiště.
Výhrůžkám podle The Guardian čelil také let společnosti SAS mířící z Kodaně do Varšavy. "Letadlo ve Varšavě normálně přistálo a cestující vystoupili. Postupujeme podle zavedených bezpečnostních protokolů," uvedla letecká společnost v prohlášení s tím, že záležitost převzala polská policie. Hrozba se nepotvrdila, uvedly polské úřady podle agentury Reuters.
Další hrozba bombovým útokem se týkala letu společnosti Ryanair z Manchesteru do španělské Murcie, píše The Guardian. Letoun bezpečně přistál v Murcii a cestující i posádka bez problémů vystoupili a stroj začaly prověřovat bezpečnostní složky. Později španělská policie vyloučila přítomnost výbušnin na palubě.
Bulharské úřady podle médií mezitím uvedly, že v Sofii muselo kvůli bombové výhrůžce přistát letadlo z Izraele. Později však podle BBC a The Guardian uvedly, že se ve skutečnosti jednalo o dva letouny, jeden přilétající z italského Bergama a druhý irského Dublinu, nikoliv z Izraele.
Stanice BBC také s odvoláním na své zdroje uvedla, že na základě anonymních oznámení o možných bombových hrozbách bezpečnostní složky prohledaly dvě letadla společnosti Ryanair na římském letišti Fiumicino. Jeden stroj podle ní přiletěl z portugalského Lisabonu a druhý z irského Dublinu. Na palubě strojů se výbušniny nenašly a poplach byl odvolán, uvedla stanice. Let z Dublinu podle ní doprovodilo italské vojenské letectvo.