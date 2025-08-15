Hizballáh hrozí občanskou válkou, pokud se ho libanonská vláda pokusí odzbrojit
Rozhodnutí libanonské vlády odzbrojit vojenské křídlo šíitského hnutí Hizballáh by mohlo vést k občanské válce. Řekl to šéf hnutí Naím Kásim. Dodal, že hnutí zatím nepřistoupilo k větším protestům, protože vidí prostor pro dohodu s vládou. Kásim zopakoval, že Hizballáh odmítá předat zbraně v době, kdy trvají útoky Izraele na libanonské území.
Libanonská vláda schválila před týdnem záměr odzbrojit Hizballáh do konce roku. Do konce srpna by armáda měla předložit plán, jak toho dosáhnout. Na odzbrojení Hizballáhu naléhají Spojené státy i Izrael.
Kásim uvedl, že hnutí je připraveno "svést bitvu" proti rozhodnutí vlády. Podle jeho slov Hizballáh a jeho spojenci zatím nepřistoupili k velkým protestům v ulicích, protože věří, že stále existuje prostor pro dohodu s kabinetem. Kdyby se protesty konaly, mohly by se dotknout i amerického velvyslanectví, varoval šéf Hizballáhu.
Kásim také uvedl, že by kvůli snaze odzbrojit Hizballáh mohla vypuknout v Libanonu občanská válka. Dodal, že by za vnitřní konflikt v tom případě nesla vinu vláda, která podle něj odebráním zbraní Hizballáhu chce vyjít vstříc zájmům Izraele. "Hizballáh nepředá zbraně do té doby, kdy pokračují útoky Izraele a (jeho) okupace," řekl Kásim.
Dohoda o příměří uzavřená v listopadu měla zajistit postupné stažení izraelské armády z libanonského území a konec vojenské přítomnosti Hizballáhu v jižním Libanonu. Izraelská armáda ale na jihu země zůstává v pěti oblastech, které považuje za strategické, a opakovaně podniká letecké údery v různých částech Libanonu.
Dlouholetý konflikt mezi Izraelem a Hizballáhem se vyostřil 8. října 2023, kdy Hizballáh začal ostřelovat sever Izraele ve snaze podpořit palestinské teroristické hnutí Hamás, jehož ozbrojenci den předtím zaútočili na jih Izraele. Konflikt eskaloval loni v září a říjnu, kdy Izrael začal podnikat četné letecké údery a také zahájil pozemní invazi na jih Libanonu. čtk, ok