Opozice vytkla Ficovi, že se nezastal Slováků napadených v Srbsku. Podle Fica tím rozvrací stát
Slovenský premiér Robert Fico dnes opět obvinil opoziční strany, že chtějí v zemi vyvolávat konflikty a rozvrátit stát. Využil k tomu opoziční kritiku na adresu vlády za to, že se nezastala slovenské národnostní menšiny v Srbsku, jejíž příslušníky podle médií o minulém víkendu napadli srbští nacionalisté. Fico se podle opozice uchyluje k výpadům, protože nedokáže řešit problémy Slovenska. Fico už dříve opozici obvinil z příprav státního převratu.
"Slovenská opozice nechce nic jiného než rozvrátit tento stát a jít do obrovských konfliktů. Chtějí přenést nepokoje na Slovensko. Chystají se protesty, případné konflikty s bezpečnostními složkami," řekl Fico na tiskové konferenci.
Předseda nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko Michal Šimečka v prohlášení napsal, že Fico nabídl směs svých konspiračních hitů místo toho, aby po návratu z delšího pobytu v Chorvatsku řešil drahotu, stagnující ekonomiku či ochranu krajanů v Srbsku.
"Fico jako vždy, když mu teče do bot, neumí nic jiného než křičet, lhát a obviňovat celý svět. Klasická divadelní scéna Roberta Fica," řekl novinářům předseda poslaneckého klubu opozičního hnutí Slovensko Michal Šipoš.
Fico řekl, že práva slovenské národnostní menšiny v Srbsku nejsou porušována. Podle slovenského tisku stoupenci srbské vlády napadli příslušníky slovenské menšiny, která organizovala výstavu fotografií z protivládních protestů v Srbsku. Útoků na tamní Slováky bylo podle tisku v minulosti více.
Slovenští vládní politici se po posledním incidentu v Srbsku nezastali slovenské menšiny, tvrdí slovenská opozice. Do Srbska tento týden vycestoval Šimečka, kterého za to Fico kritizoval. Fico kritizoval i část slovenských médií za způsob, jak o uvedeném incidentu v Srbsku informovala. Redakci jednu z přítomných novinářek například označil za štvavou, protistátní a protislovenskou.
Slovenský premiér už letos v březnu vyslovil podporu srbskému prezidentovi Aleksandaru Vučičovi v souvislosti s mohutným protikorupčním protestem a Vučiče se zastal i nyní. V Srbsku už více než devět měsíců pokračují protesty proti Vučičovi, tento týden si střety mezi odpůrci a příznivci srbské vlády vyžádaly desítky zraněných.