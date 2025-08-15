Strom, vysazený ve Francii na památku oběti antisemitiské vraždy, někdo pokácel. Úřady a politici slibují rychlé vyšetření

Židé se zase bojí
(Nejen) Berlín zasáhla vlna antisemitismu
Francii pobouřil pokácený strom, který byl před 14 lety vysazen na severním předměstí Paříže na památku zavražděného Žida Ilana Halimiho. Úřady slibují vypátrání pachatelů a francouzský prezident Emmanuel Macron dnes ujistil, že bude učiněno vše, aby byl tento nenávistný čin potrestán, informovala agentura AFP.
Olivovník byl vysazen na severním předměstí Paříže Épinay-sur-Seine na památku Halimiho, který byl 13. února 2006 nalezen nahý, spoutaný a s popáleninami poblíž kolejiště v departementu Essonne jižně od francouzské metropole. Třiadvacetiletý muž, který byl v zajetí více než tři týdny mučen, zemřel při převozu do nemocnice. Brutální čin oživil obavy z antisemitismu a vyvolal strach uvnitř francouzské židovské komunity, která je největší v Evropě. Francouzské soudy v souvislosti s činem uložily mnohaleté tresty vězení 16 osobám.
Památný strom byl patrně motorovou pilou pokácen ve středu večer. "Pokácení stromu na počest Ilana Halimiho je pokusem o jeho druhou vraždu. To se nestane: Národ nezapomene na toto dítě Francie, které zemřelo, protože bylo Židem," napsal dnes na platformě X Macron. Jde podle něj o zločin z nenávisti a Francie vynakládá všechny prostředky, aby jej potrestala. Tváří v tvář antisemitismu je francouzská republika vždy nekompromisní, dodal prezident.
Francouzský premiér François Bayrou na síti X napsal, že "nikdy nekončící boj proti smrtícímu jedu nenávisti je naší nejpřednější povinností".
Místní prefekt Julien Charles dnes agentuře AFP řekl, že bylo zahájeno vyšetřování a že se pachatele podaří identifikovat a postavit před soud.
Ve Francii se k židovské komunitě hlásí téměř 500.000 lidí, což ale není ani procento celkové populace. Mezi letošním lednem a květnem bylo v zemi zaznamenáno 504 antisemitských činů, ve stejném období loni jich bylo 662. I tak je těchto činů o 134 procent více než ve srovnatelném období roku 2023, vyplývá z údajů francouzského ministerstva vnitra. Loni bylo ve Francii zaznamenáno dohromady 1570 antisemitských činů.
čtk, ok