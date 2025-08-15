Český tenisový svaz musí státu vracet desítky milionů. Kvůli kauze dlouholetého bosse Kaderky
Český tenisový svaz má kvůli dotační kauze z éry bývalého předsedy Iva Kaderky vrátit státu dalších 52,5 milionu korun, celkově by měl kvůli nesprávnému nakládání se státními příspěvky zaplatit přes 77 milionů. Svaz to dnes uvedl v tiskové zprávě.
Předseda ČTS Jakub Kotrba označil situaci za mimořádně vážnou. V dopise členům připustil, že svaz možná bude nucen dát do zástavy národní tenisový dvorec na Štvanici. Jeho prodej odmítl.
Svaz uvedl, že obdržel platební výměr finančního úřadu za porušení rozpočtové kázně při organizaci turnajů v roce 2021 ve výši téměř 25 milionů korun plus penále. Minimálně dalších 52,5 milionu korun požaduje vrátit Národní sportovní agentura na základě kontrol hospodaření svazu z let 2022 a 2023. čtk, ft