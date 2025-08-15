Dva lidé byli postřeleni u mešity ve švédském Örebro, může jít o válku gangů
Dva lidé byli dnes zraněni při střelbě před mešitou ve městě Örebro v centrálním Švédsku. Informovala o tom podle agentury Reuters švédská policie. Ta incident klasifikuje jako pokus o vraždu a má podezření na válku mezi gangy.
Střelba se odehrála brzy odpoledne po pátečních modlitbách před mešitou, kam dorazilo několik záchranných služeb s policisty. Dva lidé utrpěli zranění a jsou nyní v nemocnici. Policie uvedla, že zahájila předběžné vyšetřování pokusu o vraždu a po podezřelém pátrá. Zároveň dodala, že má podezření na to, že čin souvisí s místními gangy.
"Na základě aktuální situace ohledně střelby v Örebru předpokládáme, že incident má souvislost se zločineckými sítěmi," uvedla policie v prohlášení bez dalších podrobností.
Švédsko se už přes deset let potýká s násilím zločineckých skupin, které k útokům často verbují mladistvé v sociálně znevýhodněných přistěhovaleckých čtvrtích. V Örebru o moc bojují dva gangy, dodala agentura AP.
V únoru v Örebro 35letý útočník zastřelil na místní škole deset lidí, následně postřelil i sebe a zemřel v nemocnici. Bývalý student školy byl podle médií nezaměstnaný, vedl samotářský život a měl psychické problémy. Šlo o dosud nejhorší útok tohoto druhu ve Švédsku.