0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ukaž, na jaké straně jsi
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
včera 18:00

Dva lidé byli postřeleni u mešity ve švédském Örebro, může jít o válku gangů

Dva lidé byli dnes zraněni při střelbě před mešitou ve městě Örebro v centrálním Švédsku. Informovala o tom podle agentury Reuters švédská policie. Ta incident klasifikuje jako pokus o vraždu a má podezření na válku mezi gangy.

Střelba se odehrála brzy odpoledne po pátečních modlitbách před mešitou, kam dorazilo několik záchranných služeb s policisty. Dva lidé utrpěli zranění a jsou nyní v nemocnici. Policie uvedla, že zahájila předběžné vyšetřování pokusu o vraždu a po podezřelém pátrá. Zároveň dodala, že má podezření na to, že čin souvisí s místními gangy.

"Na základě aktuální situace ohledně střelby v Örebru předpokládáme, že incident má souvislost se zločineckými sítěmi," uvedla policie v prohlášení bez dalších podrobností.

Švédsko se už přes deset let potýká s násilím zločineckých skupin, které k útokům často verbují mladistvé v sociálně znevýhodněných přistěhovaleckých čtvrtích. V Örebru o moc bojují dva gangy, dodala agentura AP.

V únoru v Örebro 35letý útočník zastřelil na místní škole deset lidí, následně postřelil i sebe a zemřel v nemocnici. Bývalý student školy byl podle médií nezaměstnaný, vedl samotářský život a měl psychické problémy. Šlo o dosud nejhorší útok tohoto druhu ve Švédsku.

↓ INZERCE

Informační servis

Zobrazit starší zprávy